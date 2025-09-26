Külföld

Sarkozy öt év börtönt kapott a líbiai pénzek miatt

Az ítélet szerint a bűncselekmények 2005 és 2007 között történtek, vagyis még azelőtt, hogy Sarkozy államfői mentelmi jogot kapott volna. 2025.09.26 06:24 ma.hu

Franciaországban példátlan ítélet született: Nicolas Sarkozy volt elnököt öt év szabadságvesztésre ítélte a párizsi bíróság, miután bűnösnek találták bűnszövetkezetben való részvételben a Muammar Kadhafi líbiai vezetőtől származó kampánytámogatások ügyében. A döntés történelmi jelentőségű, hiszen a modern francia történelemben először fordul elő, hogy egy korábbi államfőt tényleges börtönbüntetésre ítélnek.



A bírák csütörtökön kimondták, hogy Sarkozy a 2007-es elnökválasztási kampányához titkos líbiai forrásokból jutott pénzhez, és az ítélet értelmében akkor is meg kell kezdenie büntetése letöltését, ha időközben fellebbez. A vád alapját még 2011-ben Saif al-Islam, Kadhafi fia vetette fel, amikor azt állította, hogy apja körülbelül 50 millió eurót juttatott Sarkozynek politikai ambíciói támogatására. Az ügy különösen ellentmondásossá vált, mivel éppen Sarkozy volt az, aki az elsők között sürgette a NATO beavatkozását a líbiai polgárháborúban, amely végül Kadhafi megbuktatásához és meggyilkolásához vezetett.



A francia hatóságok 2013-ban indítottak hivatalos nyomozást, miután a libanoni üzletember, Ziad Takieddine azt állította, hogy 2006-ban személyesen szállított 5 millió eurót Tripoliból Párizsba. Bár Takieddine később visszavonta vallomását, az ügyészség szerint Sarkozy már belügyminiszterként megállapodott Kadhafival, hogy politikai és diplomáciai gesztusokért cserébe kampánypénzekhez jut. A vád szerint ebben a folyamatban más nyugati vezetők, köztük Tony Blair akkori brit miniszterelnök is szerepet játszottak, hiszen ekkoriban zajlott Líbia fokozatos visszavezetése a nemzetközi közösségbe.

A bíróság végül elmarasztalta Sarkozyt összeesküvésben, ugyanakkor felmentette a passzív korrupció, az illegális kampányfinanszírozás és a sikkasztás eltitkolása vádjai alól. Az ítélet szerint a bűncselekmények 2005 és 2007 között történtek, vagyis még azelőtt, hogy Sarkozy államfői mentelmi jogot kapott volna.



Az ítélet újabb csapást jelent a volt francia elnök politikai és közéleti örökségére. Sarkozy korábban is több ügyben elmarasztaló ítéletet kapott: 2021-ben korrupció és befolyással üzérkedés miatt ítélték el, 2024 végén pedig a legfelsőbb bíróság megerősítette a döntést, és egy évre elektronikus nyomkövető viselésére kötelezte. Emellett a 2012-es sikertelen újraválasztási kampány finanszírozásával kapcsolatban is felelősségre vonták, idén pedig megfosztották a Becsületrendtől, Franciaország legmagasabb állami kitüntetésétől.



Az ügy politikai és nemzetközi következményei sem elhanyagolhatók. Sarkozy 2011-ben vezető szerepet játszott a NATO líbiai intervenciójában, amely a diktátor bukásával, de egyúttal az ország összeomlásával és az észak-afrikai régió destabilizálódásával járt. A mostani ítélet nemcsak a francia belpolitikát rázza meg, hanem újra napirendre helyezi azt a kérdést is, milyen árat fizetett Európa a beavatkozásért, amely a mai napig migrációs és biztonsági válságokat táplál.



Sarkozy az ítéletet politikai boszorkányüldözésnek nevezte, és továbbra is tagadja bűnösségét. A bírósági döntés azonban minden bizonnyal hosszú távon meghatározza a róla kialakított történelmi képet, miközben Franciaországban újabb viták nyílnak a politikai elit és a nemzetközi befolyás összefonódásairól.