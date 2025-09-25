Erőszak
Lézerrel vakították el Trump helikopterének pilótáját
Letartóztattak egy férfit Washingtonban.2025.09.25 16:15ma.hu
Egy washingtoni férfit vettek őrizetbe, miután a gyanú szerint lézerpointerrel világított rá Marine One-ra, arra a helikopterre, amelyben Donald Trump amerikai elnök utazott. Az eset szombat este történt, amikor Trump a Fehér Házból indult el egy magánvacsorára.
A vádirat szerint Jacob Samuel Winkler, egy 33 éves helyi lakos, félmeztelenül, hangosan beszélve és magában motyogva tartózkodott a Fehér Ház közelében, a Constitution Avenue-n. A légi útvonalat figyelő titkosszolgálati ügynök, Diego Santiago elmondása szerint először Winklerre irányította zseblámpáját a rossz látási viszonyok miatt. Ekkor a férfi egy piros lézerrel válaszolt, amely rövid időre megzavarta az ügynök látását, majd a sugarat a felette elhaladó Marine One felé irányította.
A bírósági iratok szerint a lézer komoly kockázatot jelenthetett a pilótákra, hiszen az alacsony magasságban repülő helikopterek között, a Washingtoni Emlékmű közelében könnyen előidézhetett volna összeütközést. Winklert a helyszínen letartóztatták, és repülőgép elleni lézeres támadás vádjával illették. Az ügy súlyos bűncselekménynek minősül, akár öt év börtönnel és 250 ezer dolláros bírsággal is büntethető.
A férfi állítólag azzal védekezett, hogy nem tudott a törvény tiltásáról, és azt mondta, rendszeresen világít meg „különféle dolgokat” a lézerrel. A nyomozóknak kijelentette, hogy „szeretne bocsánatot kérni Donald Trumptól”. A dokumentumok nem említik, hogy az elnök vagy a személyzet észlelte volna a sugarat a fedélzeten.
Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal már korábban figyelmeztetett a lézeres incidensek veszélyeire, miután csak 2024-ben közel 6000 hasonló esetet jelentettek országszerte. A hivatal szerint a lézerek „komoly biztonsági fenyegetést” jelentenek a légi közlekedésre, mivel akár rövid időre történő vakságot is okozhatnak a pilótáknál.
Az ügy hátterében felerősödött a biztonsági aggodalom, mivel Donald Trump az elmúlt egy évben két merényletkísérletet is túlélt. Tavaly júliusban egy fegyveres támadás során súrolta lövedék az elnök fülét egy pennsylvaniai kampánygyűlésen, szeptemberben pedig a titkosszolgálat hiúsította meg egy aktivista feltételezett merényletkísérletét a floridai golfpályán.
