EU

Új vizsgálat indult Von der Leyen üzenetei miatt

A mostani botrány újabb csapást jelent Von der Leyen számára, aki ellen két különböző politikai oldalról is bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az Európai Parlamentben szeptember közepi évértékelő beszéde után.

Az Európai Bizottság ismét vizsgálat alatt áll, miután kiderült, hogy nem őrizte meg Ursula von der Leyen, a testület elnökének bizonyos kommunikációit. Teresa Anjinho európai ombudsman kedden bejelentette, hogy hivatalos vizsgálat indult az ügyben, amely az uniós intézmények átláthatóságát és elszámoltathatóságát érinti.



A vizsgálat középpontjában egy üzenet áll, amelyet Emmanuel Macron francia elnök küldött Von der Leyennek januárban a titkosított Signal alkalmazáson keresztül. Az üzenet tartalma az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur országcsoport közötti kereskedelmi egyezmény tárgyalásaihoz kapcsolódott. Bár a megállapodást decemberben lezárták, még nem lépett hatályba, többek között a francia gazdák heves tiltakozása miatt, akik attól tartanak, hogy az olcsó brazil és argentin marhahús behozatala ellehetetleníti őket. Politico szerint Macron üzenete kifejezetten arra irányult, hogy akadályozza a szerződés végrehajtását.



A bizottság azonban nem adta ki az üzenetet a közérdekű adatigénylésre hivatkozó újságíróknak, azzal érvelve, hogy az automatikusan törlődött. Az ügyet kezdeményező oknyomozó újságíró, Alexander Fanta szerint a magyarázat puszta kifogás, és a von der Leyen kabinetfőnöke hibázott, amikor a hivatalos megkeresés után sem akadályozta meg a törlést. „Ez abszolút elfogadhatatlan” – nyilatkozta Fanta, hozzátéve, hogy a dokumentumok eltűnése súlyosan sérti az átláthatóság elvét.



Ez nem az első eset, hogy Von der Leyen kommunikációja botrányt okoz. Korábban a Pfizer vezérigazgatójával, Albert Bourlával folytatott üzenetváltásai kerültek a figyelem középpontjába, amelyek az uniós vakcinabeszerzési szerződés előkészítéséhez kapcsolódtak. Az Európai Unió Bírósága májusban kimondta, hogy a bizottság jogellenesen járt el, amikor nem őrizte meg ezeket az üzeneteket. A testület akkor ígéretet tett arra, hogy felülvizsgálja iratkezelési gyakorlatát.



Az indítványok egyik fő hivatkozási pontja éppen a Mercosur-megállapodás, amely egyre inkább megosztja az uniós tagállamokat, és kétségbe vonja az elnök politikai irányvonalát.