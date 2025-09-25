EU
Új vizsgálat indult Von der Leyen üzenetei miatt
A mostani botrány újabb csapást jelent Von der Leyen számára, aki ellen két különböző politikai oldalról is bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az Európai Parlamentben szeptember közepi évértékelő beszéde után.2025.09.25 14:13ma.hu
Az Európai Bizottság ismét vizsgálat alatt áll, miután kiderült, hogy nem őrizte meg Ursula von der Leyen, a testület elnökének bizonyos kommunikációit. Teresa Anjinho európai ombudsman kedden bejelentette, hogy hivatalos vizsgálat indult az ügyben, amely az uniós intézmények átláthatóságát és elszámoltathatóságát érinti.
A vizsgálat középpontjában egy üzenet áll, amelyet Emmanuel Macron francia elnök küldött Von der Leyennek januárban a titkosított Signal alkalmazáson keresztül. Az üzenet tartalma az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur országcsoport közötti kereskedelmi egyezmény tárgyalásaihoz kapcsolódott. Bár a megállapodást decemberben lezárták, még nem lépett hatályba, többek között a francia gazdák heves tiltakozása miatt, akik attól tartanak, hogy az olcsó brazil és argentin marhahús behozatala ellehetetleníti őket. Politico szerint Macron üzenete kifejezetten arra irányult, hogy akadályozza a szerződés végrehajtását.
A bizottság azonban nem adta ki az üzenetet a közérdekű adatigénylésre hivatkozó újságíróknak, azzal érvelve, hogy az automatikusan törlődött. Az ügyet kezdeményező oknyomozó újságíró, Alexander Fanta szerint a magyarázat puszta kifogás, és a von der Leyen kabinetfőnöke hibázott, amikor a hivatalos megkeresés után sem akadályozta meg a törlést. „Ez abszolút elfogadhatatlan” – nyilatkozta Fanta, hozzátéve, hogy a dokumentumok eltűnése súlyosan sérti az átláthatóság elvét.
Ez nem az első eset, hogy Von der Leyen kommunikációja botrányt okoz. Korábban a Pfizer vezérigazgatójával, Albert Bourlával folytatott üzenetváltásai kerültek a figyelem középpontjába, amelyek az uniós vakcinabeszerzési szerződés előkészítéséhez kapcsolódtak. Az Európai Unió Bírósága májusban kimondta, hogy a bizottság jogellenesen járt el, amikor nem őrizte meg ezeket az üzeneteket. A testület akkor ígéretet tett arra, hogy felülvizsgálja iratkezelési gyakorlatát.
Az indítványok egyik fő hivatkozási pontja éppen a Mercosur-megállapodás, amely egyre inkább megosztja az uniós tagállamokat, és kétségbe vonja az elnök politikai irányvonalát.
