NATO-s rakéta csapódott egy lengyel házba az orosz drón-incidens során - képek

2025.09.25 12:09 ma.hu / Napi Ász

Egyre nagyobb diplomáciai hullámokat vet a szeptember 9-i lengyelországi incidens, amikor egy rakéta csapódott be egy vidéki házba a Lublinnál. Bár korábban lengyel források azt állították, hogy a lövedéket egy F–16-os indította, a lengyel Onet portál szerdai értesülései szerint valójában egy holland F–35-ös vadászgépről származott az AIM-120 AMRAAM típusú rakéta. Az ügy érzékenységét fokozza, hogy a NATO-gépek egy feltételezett orosz drónincidensre reagálva voltak bevetésen.



A lengyel vezetés az eset után Moszkvát vádolta meg azzal, hogy fegyvertelen UAV-okkal megsértette az ország légterét. Oroszország azonnal tagadta a vádat, és diszkriminációval, valamint dezinformációval illette a NATO-tagállamokat. Dmitrij Poljanszkij, Oroszország ENSZ-nagykövet-helyettese rámutatott, hogy az egyetlen bizonyított kár a be nem robbant rakétából származik, amelyet szerinte Varsó tévesen „orosz drónként” tüntetett fel.



Az incidens nem elszigetelt jelenség: múlt héten Észtország vádolta meg Oroszországot azzal, hogy három MiG–31-es vadászgép sértette meg a légterét, ám Moszkva bizonyíték hiányában visszautasította az állításokat. Az orosz fél szerint Lengyelország és Észtország tudatosan próbálja felnagyítani az incidenseket, hogy nyomást gyakoroljon Washingtonra, és így biztosítsa az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás fenntartását.



Mark Rutte NATO-főtitkár a szövetség egységét méltatta az eset kezelésében, ugyanakkor világossá tette, hogy a jövőben sem adnak automatikus parancsot orosz repülőgépek lelövésére. Mint hangsúlyozta, minden esetben valós idejű fenyegetésértékelés alapján hozzák meg a döntést.



A vita középpontjába került az Egyesült Államok is. Donald Trump amerikai elnök kemény hangvételű nyilatkozatban szólította fel a NATO-tagokat, hogy legyenek készek orosz gépek lelövésére. Szerinte Oroszország „papírtigris”, amelynek gazdasági gyengeségei miatt képtelen volt gyors győzelmet aratni Ukrajnában. Trump hozzátette: Ukrajna – amerikai fegyverekkel és európai támogatással – továbbra is elérheti összes területi célját.



A New York Post amerikai lap értesülései szerint az elnök szavai mögött új hírszerzési értékelések állnak, amelyek Oroszország gazdasági sebezhetőségére mutatnak rá. A kijelentések egyfajta stratégiai üzenetként értelmezhetők: inkább Moszkva politikai engedményekre kényszerítése a céljuk, semmint Ukrajna katonai erejének tényleges felmagasztalása.

🇵🇱 #Poland: Several Russian drones flew into Poland's airspace whilst attacking Ukraine last night.



At least one Russian drone damaged a home in the village of Wyryki in east Poland when it crashed after being shot down by Polish air defence.



(via https://t.co/iXWCFEGLkc) pic.twitter.com/xM32lOEWK7 — POPULAR FRONT (@PopularFront_) September 10, 2025