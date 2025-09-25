Baleset
Hatalmas robbanás rázta meg Angliát - videók
Az incidens következtében mintegy 80 ingatlan maradt áram nélkül, miután az áramszolgáltató biztonsági okokból lekapcsolta a hálózat egy részét.2025.09.25 10:04ma.hu
Súlyos robbanás történt szerda este a dél-angliai Swindonban, amelyet követően hatalmas tűz ütött ki egy ipari telepen. A lángok megfékezésére több mint egy tucat tűzoltóegység vonult ki, miközben a hatóságok a környék evakuálását és útlezárásokat rendeltek el.
Huge explosion in Swindon. Shock the house. pic.twitter.com/gbJK6vicou— Rob🇺🇦 (@hirobmay) September 24, 2025
A detonáció 19:30 körül rázta meg a Groundwell ipari parkot, egy nyomdai tevékenységet végző épületben. Szemtanúk beszámolója szerint a robbanás akkora erejű volt, hogy a közeli házak is beleremegtek, a helyszínt pedig percek alatt elborították a lángok. Az interneten megjelent felvételeken hatalmas tűzgömb és sűrű, fekete füstoszlop látható, amely észak felé sodródott.
Ain't putting that out any time soon #swindon #explosión pic.twitter.com/ohxuayPM2P— nevs (@Neville7hedevil) September 24, 2025
A Dorset és Wiltshire Tűzoltóság jelentése szerint legalább 12 tűzoltóautó, köztük emelőkosaras járművek és vízszállító egységek érkeztek a helyszínre. A rendőrség "súlyos incidensként" jellemezte az eseményt, és széles körű biztonsági kordont állított fel. A lakosságot felszólították, hogy maradjanak otthonaikban, és zárják be az ablakokat a füst miatt.
WATCH: 'Serious explosion' at warehouse in Swindon in Wiltshire, England, police say. pic.twitter.com/L26kSkLnUU— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 24, 2025
A Swindoni Önkormányzat megerősítette, hogy a helyi katasztrófavédelmi egységek a rendőrséggel és a tűzoltósággal együttműködve dolgoznak a károk felmérésén és a terület biztonságossá tételén. A hatóságok egyelőre nem találtak sérülteket, és nincsenek jelek arra, hogy bárki az épületben tartózkodott volna a robbanás idején.
🚨BREAKING: Dashcam footage from the explosion in Swindon, UK.— World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 24, 2025
A dozen emergency vehicles are currently at the scene on Groundwell Industrial Estate battling the aftermath of the explosion which was seen and felt around the town. pic.twitter.com/AJH2qFDIet
A tűz okát egyelőre nem tudták megállapítani. A tűzvizsgálati tisztviselők csak akkor kezdhetik meg a munkát, ha a lángokat sikerül teljesen eloltani. Az incidens következtében mintegy 80 ingatlan maradt áram nélkül, miután az áramszolgáltató biztonsági okokból lekapcsolta a hálózat egy részét.
Swindon neve az elmúlt hetekben a brit kormány bejelentése miatt került a figyelem középpontjába, amely szerint a városban 2026-ra egy nagyszabású dróngyár épül. A 254 ezer négyzetméteres üzemet a Tekever repülőgépipari és védelmi vállalat működteti majd, mintegy ezer embernek adva munkát. A hatóságok hangsúlyozták, hogy a mostani robbanás és a tervezett beruházás között nincs összefüggés.
