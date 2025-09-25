Baleset

Hatalmas robbanás rázta meg Angliát - videók

Az incidens következtében mintegy 80 ingatlan maradt áram nélkül, miután az áramszolgáltató biztonsági okokból lekapcsolta a hálózat egy részét.

Súlyos robbanás történt szerda este a dél-angliai Swindonban, amelyet követően hatalmas tűz ütött ki egy ipari telepen. A lángok megfékezésére több mint egy tucat tűzoltóegység vonult ki, miközben a hatóságok a környék evakuálását és útlezárásokat rendeltek el.

A detonáció 19:30 körül rázta meg a Groundwell ipari parkot, egy nyomdai tevékenységet végző épületben. Szemtanúk beszámolója szerint a robbanás akkora erejű volt, hogy a közeli házak is beleremegtek, a helyszínt pedig percek alatt elborították a lángok. Az interneten megjelent felvételeken hatalmas tűzgömb és sűrű, fekete füstoszlop látható, amely észak felé sodródott.

A Dorset és Wiltshire Tűzoltóság jelentése szerint legalább 12 tűzoltóautó, köztük emelőkosaras járművek és vízszállító egységek érkeztek a helyszínre. A rendőrség "súlyos incidensként" jellemezte az eseményt, és széles körű biztonsági kordont állított fel. A lakosságot felszólították, hogy maradjanak otthonaikban, és zárják be az ablakokat a füst miatt.

A Swindoni Önkormányzat megerősítette, hogy a helyi katasztrófavédelmi egységek a rendőrséggel és a tűzoltósággal együttműködve dolgoznak a károk felmérésén és a terület biztonságossá tételén. A hatóságok egyelőre nem találtak sérülteket, és nincsenek jelek arra, hogy bárki az épületben tartózkodott volna a robbanás idején.

A tűz okát egyelőre nem tudták megállapítani. A tűzvizsgálati tisztviselők csak akkor kezdhetik meg a munkát, ha a lángokat sikerül teljesen eloltani. Az incidens következtében mintegy 80 ingatlan maradt áram nélkül, miután az áramszolgáltató biztonsági okokból lekapcsolta a hálózat egy részét.

Swindon neve az elmúlt hetekben a brit kormány bejelentése miatt került a figyelem középpontjába, amely szerint a városban 2026-ra egy nagyszabású dróngyár épül. A 254 ezer négyzetméteres üzemet a Tekever repülőgépipari és védelmi vállalat működteti majd, mintegy ezer embernek adva munkát. A hatóságok hangsúlyozták, hogy a mostani robbanás és a tervezett beruházás között nincs összefüggés.

