Erőszak

Erőszakba torkollott a bevándorlásellenes tüntetés Hágában

A hétvégén erőszak tört ki Hágában egy bevándorlásellenes demonstráción, amelyen ezrek vonultak az utcára a közelgő parlamenti választások előtt. A holland fővárosban a tiltakozás során tüntetők összecsaptak a rendőrséggel, egy rendőrautót felgyújtottak, és több helyen komoly rongálások történtek. A hatóságok legalább harminc embert őrizetbe vettek, miközben két rendőr megsérült.



A megmozdulások nem újkeletűek: a nyár vége óta folyamatosan zajlanak tömeges tiltakozások Hollandiában a kormány migrációs politikája ellen. Az indulatokat különösen felerősítette egy tragikus eset, amikor augusztusban egy 17 éves lányt, Lisát holtan találták Amszterdam közelében egy út menti árokban. Az ügyben egy 22 éves menedékkérőt vettek őrizetbe, akit a lány meggyilkolásán túl nemi erőszakkal és más támadási kísérlettel is gyanúsítanak.



A szombati demonstráción a tömegben sokan holland zászlókat vittek, és a rendőrség szerint szélsőjobboldali csoportok tagjai is jelen voltak. A résztvevők kövekkel és palackokkal dobálták a rendőröket, míg mások letértek a fő útvonalról, és ideiglenesen eltorlaszolták az egyik autópályát. A rendőrség könnygázzal és vízágyúval próbálta feloszlatni a tüntetőket.



A zavargások mindössze egy hónappal a parlamenti választások előtt történtek, amelyeket október 29-én tartanak. A migrációs és menekültügyi kérdések a kampány egyik központi témájává váltak, és élesen megosztják a politikai pártokat és a közvéleményt. Geert Wilders, a Szabadságpárt (PVV) vezetője régóta szorgalmazza a bevándorlás szigorúbb korlátozását, míg más pártok és civil szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a szélsőséges retorika veszélyesen növeli a társadalmi megosztottságot.



A helyzetet tovább súlyosbítja az ukrajnai háború következtében érkező menekültek folyamatos beáramlása. A Holland Települések Szövetsége (VNG) a hónap elején jelezte, hogy az önkormányzati menekültszállások teljesen megteltek: a rendelkezésre álló mintegy 97 ezer férőhely gyakorlatilag mind foglalt, miközben hetente mintegy 300 újabb ukrán menedékkérő érkezik az országba.



A választási kampány hetei várhatóan még több hasonló megmozdulást hozhatnak, amelyek a holland belpolitika egyik legégetőbb kérdését állítják reflektorfénybe.