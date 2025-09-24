Konfliktus

NATO: valós idejű fenyegetésértékelés dönti el az orosz gépek lelövését

A történtek jól mutatják, hogy a NATO és Oroszország közötti feszültség tovább fokozódik, miközben mindkét fél egymást vádolja a konfrontáció szándékos szításával. 2025.09.24 08:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A NATO vezetője szerint az orosz katonai repülőgépek esetleges lelövése nem automatikus, hanem minden egyes helyzetben külön fenyegetésértékelés alapján születik döntés. Mark Rutte főtitkár kijelentései újabb fényt vetettek a szövetség és Moszkva közötti növekvő feszültségekre, miután múlt héten Észtország orosz légtérsértést jelentett.



Rutte a szövetség keddi ülését követően hangsúlyozta, hogy az észt légtér megsértésére vonatkozó állítások nyomán a tagállamok „egységes szolidaritásról és eltökéltségről” tettek tanúbizonyságot. Mint mondta, a NATO európai főparancsnoka, Alexus Grynkewich tábornok rendelkezik mindazon eszközökkel és felhatalmazással, amelyek szükségesek a szövetség védelméhez.



A főtitkárt arról is kérdezték, vajon a NATO automatikusan lelő-e minden orosz személyzetű vagy pilóta nélküli repülőgépet, amely megsérti a szövetség légterét. Rutte válaszában leszögezte: az ilyen döntéseket mindig valós idejű hírszerzési adatok és a gép által jelentett fenyegetés mértéke alapján hozzák meg. Példaként említette a múlt heti észtországi incidenst, amikor a NATO egységei elfogták és kikísérték az orosz gépeket, de nem történt eszkaláció, mivel közvetlen veszélyt nem állapítottak meg.



Moszkva tagadta az észt légtér megsértését, és arra hivatkozott, hogy a NATO nem tudott hitelt érdemlő bizonyítékot bemutatni. Hasonlóképpen, az orosz fél visszautasította a korábbi lengyel vádakat is, amelyek szerint Oroszország szándékosan reptetett több fegyvertelen drónt a lengyel légtérbe.



A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén kijelentette, hogy Moszkvának nincs oka „panaszkodni” egy esetleges gépének lelövésére, ha az lengyel terület fölé kerül. Erre reagálva Dmitrij Poljanszkij, Oroszország ENSZ-helyettes nagykövete azzal vádolta a NATO európai tagjait, hogy koholt incidensekkel próbálnak nyomást gyakorolni Donald Trump amerikai elnök kormányzatára annak érdekében, hogy az keményebb vonalat kövessen Moszkvával szemben.