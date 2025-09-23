Konfliktus
Drónok bénították meg a koppenhágai és oslói repülőteret
Dánia és Norvégia legforgalmasabb repülőterein kellett átmenetileg leállítani a légiforgalmat hétfő este és kedd hajnalban, miután nagyméretű drónokat észleltek a kifutópályák közelében. A két ország hatóságai közös vizsgálatot indítottak annak kiderítésére, hogy az esetek között van-e összefüggés.2025.09.23 14:15ma.hu
Koppenhágában hétfő este 8 óra 30 perckor zárták le a légteret, miután a rendőrség két-három nagy drónt azonosított a repülőtér környékén. A dán főváros repülőtere a skandináv régió legforgalmasabb légikikötője, így a döntés komoly fennakadást okozott: mintegy harminc induló járatot töröltek, és körülbelül húszezer utas rekedt a terminálon. A légteret végül kedden hajnalban, 0 óra 20 perckor nyitották meg újra, de a hatóságok figyelmeztettek, hogy további késések és törlések várhatók.
Norvégiában az oslói Gardermoen repülőtér éjfél után kényszerült hasonló lépésre, amikor egy drónt észleltek a légtérben. A tájékoztatás szerint minden induló járatot töröltek vagy késleltettek, a beérkező gépeket pedig a svédországi Göteborgba és Malmöbe irányították át. Az oslói repülőtér végül kedd hajnalban, 3 óra 22 perckor nyitotta meg újra légterét.
Jakob Hansen, a koppenhágai rendőrség helyettes vezetője közölte, hogy intenzív nyomozás indult a drónok azonosítására, ám egyetlen eszközt sem sikerült lefoglalni. Mint mondta, a drónok 23 óra 17 perckor tűntek el a radarokról, és egyelőre nincsenek gyanúsítottak. Hozzátette, hogy a dán és a norvég rendőrség együtt vizsgálja, lehetett-e koordináció az akciók mögött.
A norvég sajtó emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban két szingapúri állampolgárt tartóztattak le Oslóban, miután drónt reptettek az Akershus erőd fölött, amely kormányzati rendezvények helyszíneként szolgál. Nem világos azonban, hogy ez az ügy kapcsolatban áll-e a mostani reptéri incidenssel.
Az események különösen érzékeny időszakban történtek, hiszen alig néhány nappal korábban európai repülőterek – köztük a londoni Heathrow, a berlini és a brüsszeli légikikötő – szenvedtek el súlyos fennakadásokat egy feltételezett kibertámadás következtében, amely az elektronikus check-in és beszállórendszereket bénította meg. A múlt heti zavarok és a mostani drónfenyegetés együtt arra világít rá, hogy a kontinens légi közlekedésének biztonságát egyre több, különböző jellegű kihívás éri, amelyek kezelése nemcsak nemzeti, hanem regionális szintű együttműködést is megkövetel.
