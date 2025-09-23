USA

Donald Trump bírálta azokat, akik halálában sem képesek megadni a tiszteletet Charlie Kirknek

Charlie Kirk temetésén Donald Trump amerikai elnök a legsúlyosabb ítélet kiszabását kérte a merénylőre, és bírálta azokat, akik hagyták, sőt szavaikkal elősegítették mindazt, ami megtörtént. Bírálta azokat is, akik, szavai szerint, halálában sem képesek megadni a tiszteletet Charlie Kirknek, ugyanakkor féltik a sajtószabadságot, mondván, retorzió ért néhány médiaszemélyiséget - mondta a közmédia washingtoni tudósítója hétfő reggel az M1 aktuális hírcsatornán.



Náray Balázs tudósításában elmondta: Erika Kirk a temetésen felidézte, miként látta viszont férjét, férjének holttestét, az özvegy beszélt arról is, miként segítette őt J.D. Vance amerikai alelnök felesége átvészelni a legnehezebb napokat.



Erika Kirk azt mondta: megbocsát a tettesnek, már csak azért is, mert férje azokat a szerencsétlen, rossz helyzetbe került embereket próbálta kirántani az állapotukból, mint amilyen a merénylő is volt.



Náray Balázs tudósításában úgy fogalmazott: a megemlékezés nagyon széleskörű, ünnepélyes, ugyanakkor energiával teli volt, amely azt mutatta, hogy az amerikai konzervatívok körében generációváltás zajlik. A százezres tömegben ugyanis sokan voltak a húszas éveikben járók, illetve tizenévesek, részben olyanok is, akiket a Charlie Kirk által alapított Turning Pont USA elnevezésű szervezet fordított a konzervatív eszmék, a hagyományos értékek felé.



Sokan mondták, hogy a szervezetet, amelynek székháza Arizónában, Phoenixben van, nem fogják veszni hagyni, működése nem szűnik meg, az alapítvány Erika Kirk irányításával folytatja a munkát - közölte a közmédia washingtoni tudósítója.