Netanyahu - Nem lesz palesztin állam a Jordán nyugati partján

Az izraeli miniszterelnök határozottan elutasította a palesztin államiság elismerésének növekvő nemzetközi támogatását, és kijelentette: a kétállami megoldás megvalósítása "soha nem fog megtörténni".

Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök újabb kemény üzenetet küldött a nemzetközi közösségnek, miután egyre több ország ismeri el hivatalosan a palesztin államiságot. Legutóbb Portugália csatlakozott az Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália döntéséhez, amelyet a gázai háború elhúzódása és annak pusztító humanitárius következményei miatt hoztak meg.



„Világos üzenetem van azokhoz a vezetőkhöz, akik az október 7-i borzalmas mészárlás után elismerik a palesztin államot – önök óriási jutalmat adnak a terrorizmusnak” – jelentette ki Netanyahu egy vasárnap közzétett videóüzenetében az X közösségi oldalon. Hozzátette: „Ez nem fog megtörténni. Palesztin állam nem jön létre a Jordán nyugati partján.”



A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hosszú évek óta, „hatalmas bel- és külföldi nyomás” ellenére, következetesen akadályozta a kétállami megoldás megvalósulását. Szavai újabb diplomáciai feszültséget jeleznek, hiszen a palesztin államiság ügyében az utóbbi hónapokban jelentős nemzetközi lendület tapasztalható, különösen az ENSZ Közgyűlés közelgő ülésszaka előtt.



Az október 7-i Hamasz-támadás, amelyben mintegy 1200 izraeli vesztette életét, és több mint 250 embert túszul ejtettek, az izraeli hadműveletek legfőbb indokává vált. Izrael válaszul teljes blokádot vezetett be Gázában, és kiterjedt katonai offenzívát indított, amelynek a helyi, Hamasz által irányított egészségügyi hatóságok szerint eddig több mint 65 ezer palesztin esett áldozatul.



A háború humanitárius következményei világszerte növekvő tiltakozást váltottak ki, és több ország is gazdasági vagy katonai lépésekkel fejezte ki elégedetlenségét. A spanyol kormány például bejelentette, hogy közel egymilliárd euró értékű katonai szerződést mond le izraeli vállalatokkal, ezzel jelezve, hogy Madrid a diplomáciai nyomásgyakorlás útját választja.



Netanyahu a múlt héten belpolitikai szinten is új stratégiát vázolt fel: gazdasági önellátásra törekvő Izraelt vizionált. „Olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy védelmi iparunk blokád alá kerül. Nincs más választásunk, legalább az előttünk álló években fel kell készülnünk az elszigetelési kísérletek kezelésére” – mondta egy vasárnapi beszédében.



A miniszterelnök kijelentései egyszerre tükrözik a nemzetközi diplomáciai nyomás fokozódását és az izraeli kormány szilárd elutasítását a kétállami megoldással szemben. A következő hetekben az ENSZ Közgyűlés és az újabb elismerések várhatóan tovább növelik a feszültséget Jeruzsálem és a nemzetközi közösség között, miközben a gázai konfliktus egyre súlyosabb humanitárius és geopolitikai következményekkel jár.