Gyász

Trump és amerikai vezetők tisztelegtek Charlie Kirk emléke előtt Arizonában - videó

Glendale-ben, Arizonában tartottak emlékünnepséget vasárnap Charlie Kirk tiszteletére, ahol amerikai politikusok és konzervatív közéleti szereplők méltatták a szeptember 10-én meggyilkolt aktivistát. A felszólalók kiemelték Kirk keresztény meggyőződését, fiatalokhoz szóló üzeneteit és közéleti hatását. 2025.09.22 06:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kirk, aki mindössze 18 évesen alapította a konzervatív Turning Point USA szervezetet, egy utahi főiskolán tartott előadása közben vált egy mesterlövész támadásának áldozatává. Az eset megrázta az amerikai közvéleményt, hiszen a fiatal aktivista évek óta a republikánus ifjúsági mozgalom egyik legmeghatározóbb alakjaként volt ismert.



A megemlékezésen Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter harcosként jellemezte Kirket, akinek szavai szerint „bibliai értelemben is katonai szíve volt”. Hegseth arra buzdította követőit, hogy méltó módon éljék életüket ahhoz az áldozathoz, amelyet Kirk hozott. Tucker Carlson újságíró szintén a hit fontosságát emelte ki, hangsúlyozva, hogy Kirk számára a vallás mindig előbbre való volt a politikánál. „Az volt a legfontosabb az üzenetében, hogy az evangéliumot vitte el az országba, és bűnbánatra szólította fel a vezetőket” – mondta Carlson.



Tulsi Gabbard, a Nemzeti Hírszerzés igazgatója „az igazság és a szabadság harcosának” nevezte Kirket. Úgy fogalmazott: „A szavai voltak a fegyverei. Tudatlanságot győzött le, hazugságokat tárt fel, és emberek elméjét ébresztette fel. Most a hangja erősebb, mint valaha.”



A gyilkossággal a 20 éves utahi Tyler Robinsont vádolják, aki a támadás után rövid időn belül rendőrkézre került. A megemlékezésen Kirk özvegye, Erika könnyek között jelentette ki, hogy megbocsát férje gyilkosának. „Megbocsátok neki, mert ezt tette Krisztus is, és ezt tenné Charlie is. A gyűlöletre nem gyűlölet a válasz. A válasz az evangélium szerint mindig a szeretet” – fogalmazott.



Charlie Kirk az elmúlt években főként egyetemi kampuszokat járva vált ismertté, ahol gyakran baloldali hallgatókkal vitatkozott. Videói rendszeresen nagy nyilvánosságot kaptak a közösségi médiában, és széles körben neki tulajdonítják, hogy képes volt mozgósítani a fiatal konzervatív szavazókat, ezzel hozzájárulva Donald Trump 2024-es újraválasztásához.

WATCH: Erika Kirk on the suspected assassin who took Charlie Kirk's life: "That young man, I forgive him." pic.twitter.com/UkS6CieGIt — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025