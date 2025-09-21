Háború

Az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Portugália hivatalosan is elismerik a Palesztin Államot

Egyre több nyugati ország ismeri el Palesztinát, ami újabb lökést adhat a kétállami megoldás felé. Franciaország és Belgium a jövő heti ENSZ-közgyűlésen tervezi bejelenteni hasonló döntését. 2025.09.21 20:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A közel-keleti válság új szakaszába lépett, miután több nyugati ország – köztük az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Portugália – hivatalosan is elismerte Palesztinát mint önálló államot. A döntés időzítése nem véletlen: napokkal az ENSZ Közgyűlésének New York-i ülésszaka előtt érkezett, amelyen több mint 140 állam- és kormányfő vesz részt, és amelynek központi témája várhatóan a Gázai övezet körüli konfliktus lesz.



Kanada vasárnap elsőként jelentette be a lépést. Mark Carney miniszterelnök közölte, hogy Ottawa „elismeri a Palesztin Államot, és kész partnerként támogatni egy békés jövő felépítését Palesztina és Izrael számára egyaránt”. Néhány órán belül Ausztrália és az Egyesült Királyság is követte a példát. Anthony Albanese ausztrál kormányfő és Penny Wong külügyminiszter közös közleményükben hangsúlyozták, hogy döntésük egy összehangolt nemzetközi erőfeszítés része, amely célul tűzi ki a gázai tűzszünet elérését és az izraeli túszok szabadon bocsátását.



Keir Starmer brit miniszterelnök videóüzenetében úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Királyság ezzel a lépéssel „újraéleszti a béke és a kétállami megoldás reményét”. Kijelentette: „Mint e nagy ország miniszterelnöke, egyértelműen állítom, hogy az Egyesült Királyság hivatalosan elismeri a Palesztin Államot.”



Az elmúlt hónapokban az ENSZ Közgyűlés is kinyilvánította támogatását a kétállami megoldás mellett, noha Washington, Izrael és néhány csendes-óceáni szigetország ellenezte a kezdeményezést. A palesztin államiság elismerésének ügye ezzel jelentős diplomáciai lendületet kapott, miközben a gázai háború pusztító következményei – közel 65 ezer palesztin halálos áldozat és súlyos humanitárius válság – világszerte egyre erősebb nyomást gyakorolnak az izraeli kormányra.



Franciaország és Belgium várhatóan a jövő heti ENSZ-közgyűlésen teszi meg a hivatalos bejelentést, ami tovább növelheti a Nyugat részvételét a palesztin államiság ügyének előmozdításában. Moszkva üdvözölte a döntéseket, emlékeztetve arra, hogy a Szovjetunió jogutódjaként Oroszország régóta elismeri Palesztinát, és a kétállami megoldást tartja az egyetlen reális útnak a konfliktus lezárására.



A mostani lépések jelentős politikai súllyal bírnak, hiszen a Nyugat eddig jórészt megosztott volt a palesztin államiság kérdésében. Az, hogy immár olyan országok is csatlakoztak az elismerők sorához, mint az Egyesült Királyság vagy Kanada, komoly jelzés Izrael számára, hogy a nemzetközi közösség türelme fogyóban van, és sürgeti a békefolyamat újraindítását.