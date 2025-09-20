Konfliktus

Kína és a tálibok is elutasítják Trump afganisztáni bázistervét

Újabb külpolitikai feszültség bontakozik ki Washington, Kabul és Peking között Donald Trump amerikai elnök bejelentése nyomán, miszerint az Egyesült Államok visszaszerezné a stratégiai jelentőségű Bagram légibázist. A terv heves ellenállást váltott ki mind a tálib vezetésből, mind Kínából. 2025.09.20 22:52 ma.hu

Donald Trump az elmúlt napokban bejelentette, hogy tárgyalásokat folytat az afganisztáni vezetéssel az egykori amerikai katonai jelenlét felújításáról. A Bagram légibázis, amely a hidegháború idején szovjet építkezésként indult, majd az Egyesült Államok húszéves afganisztáni háborújának központjává vált, 2021-ben került a tálib irányítás alá, miután Joe Biden akkori elnök végrehajtotta a teljes amerikai kivonulást. Trump most azzal érvelt, hogy Washingtonnak stratégiai érdeke a bázis újbóli birtoklása, különösen Kína közeli nukleáris létesítményeinek földrajzi közelsége miatt.



A bejelentés azonban azonnali tiltakozást váltott ki. Peking határozottan elutasította a tervet, Lin Jian kínai külügyi szóvivő pedig kijelentette: Afganisztán függetlenségét, szuverenitását és területi integritását tiszteletben kell tartani. Hangsúlyozta, hogy a régióban a feszültségek szítása és a konfrontáció gerjesztése nem talál támogatásra, ehelyett a stabilitásra és a békés együttműködésre van szükség.



A tálib kormányzat hasonlóan élesen reagált. Zakir Jalaly, az afganisztáni külügyminisztérium diplomatája kijelentette: az afgán nép elutasítja az amerikai csapatok visszatérését. Mint mondta, Kabul és Washington között gazdasági és politikai téren elképzelhető a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés, de ennek semmiképpen sem lehet része egy újabb amerikai katonai jelenlét az ország területén.



Trump ezen túlmenően azt is állította, hogy Kína jelenleg használja a Bagram bázist, ám erre semmilyen bizonyítékot nem mutatott be. A tálibok gyorsan cáfolták a vádat, és közölték: az afganisztáni területen lévő katonai létesítmények kizárólag az ország védelmi minisztériumának fennhatósága alá tartoznak.



A vita újabb jele annak, hogy Afganisztán továbbra is a nagyhatalmi érdekek metszéspontjában áll, hiába zárult le az Egyesült Államok két évtizedes katonai beavatkozása. Míg Washington stratégiai támaszpontként tekint Bagramra, addig a tálib vezetés és Kína a szuverenitás megsértéseként értékel minden ilyen kísérletet. A következő hónapokban várhatóan eldől, hogy Trump kezdeményezése puszta retorikai nyomásgyakorlás marad, vagy tényleges diplomáciai és katonai lépések követik.