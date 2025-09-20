Háború

Újabb orosz rakéta- és dróntámadás érte Ukrajnát

Egy nappal Észtország légterének megsértése után Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen, amelyben több száz drónt és rakétát vetett be. Kijev nemcsak katonai, hanem politikai választ is sürget a nemzetközi közösségtől. 2025.09.20 20:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szombatra virradó éjjel ismét nagyszabású légi- és dróntámadás érte Ukrajnát. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Egész éjjel tömeges támadás alatt állt Ukrajna. Az ellenség az infrastruktúránkat, lakóterületeinket és polgári vállalkozásainkat célozta.” Az ukrán légierő tájékoztatása szerint Moszkva 619 légi eszközt indított, köztük 579 csapásmérő drónt, nyolc ballisztikus és 32 cirkálórakétát. A védelmi erők ugyanakkor jelentős sikert értek el, mivel 583 célpontot sikerült megsemmisíteniük.



A támadások az ország több régióját sújtották, köztük Dnyiprót, Mikolajivot, Csernyihivet, Zaporizzsját, Poltavát, Kijevet, Odesszát, Szumit és Harkivot. Az első hivatalos közlések szerint legalább három ember vesztette életét, és több tucatnyian megsérültek. Zelenszkij szerint ezek az akciók nem katonai szükségszerűséget szolgálnak, hanem tudatos stratégiát, amelynek célja a civil lakosság terrorizálása és az infrastruktúra tönkretétele. Az ukrán vezető ezért erőteljes nemzetközi választ sürgetett.



Az eszkaláció közvetlenül azután történt, hogy előző nap három orosz vadászgép megsértette Észtország légterét. Tallinn és az uniós vezetők határozottan elítélték az incidenst, míg Moszkva tagadta a légsértést. Az újabb támadássorozat így nemcsak Ukrajna, hanem a NATO-tagállamok biztonsági helyzetét is feszülté tette. Lengyelország szombat hajnalban saját légterében is repülőgépeket vezényelt a határ menti térségek védelmére, mivel a támadások közel kerültek az ország keleti határához. A varsói hadsereg szerint az intézkedések célja a lakosság biztonságának garantálása volt, az akciót azonban később megszüntették.



Zelenszkij jelezte, hogy a jövő héten New Yorkban, az ENSZ Közgyűlésének ülésszakán találkozni kíván Donald Trump amerikai elnökkel. Az egyeztetésen várhatóan a hosszú távú biztonsági garanciák kérdése kerül előtérbe, amelyben Kijev és partnerei már több szinten előkészítő tárgyalásokat folytattak. Az ukrán elnök szerint az európai országok készek előrelépni, amennyiben Washington aktívan elköteleződik a keretek kialakítása mellett. Emellett az Egyesült Államok és Ukrajna első hölgyei külön humanitárius témájú megbeszélést is tartanak, elsősorban a gyermekeket érintő ügyekről.



Zelenszkij úgy fogalmazott: „Jelzést szeretnék kapni arról, mennyire vagyunk közel ahhoz, hogy a partnereinktől olyan biztonsági garanciákat kapjunk, amilyenekre valóban szükségünk van.” Az orosz támadások és a NATO-tagállamok légterét érő kihívások fényében a következő napok nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa biztonságpolitikai helyzetét is meghatározhatják.