Konfliktus

Litvánia orosz gépek lelövésére szólítja fel a NATO-t

A litván védelmi miniszter szerint a NATO-nak keményebben kellene fellépnie az orosz légtérsértésekkel szemben, akár a török példát követve. A javaslat éles vitát váltott ki a szövetségen belül, miközben Moszkva tagadja az észt állításokat.

Dovile Sakaliene litván védelmi miniszter a hétvégén kijelentette, hogy a NATO-nak a jövőben le kellene lőnie azokat az orosz katonai repülőgépeket, amelyek megsértik a szövetség légterét. A tárcavezető az X közösségi oldalon tett nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy Moszkva „okkal teszteli” a szövetség határait, és a határozott fellépés elengedhetetlen a hitelesség megőrzéséhez.



A miniszter Törökország 2015-ös akciójára utalt, amikor a török légierő Szíria felett lelőtt egy orosz Szu–24-es bombázót, amely Ankara állítása szerint megsértette a török légteret. Az incidens akkor a modern kori török–orosz kapcsolatok legsúlyosabb válságát idézte elő, súlyos gazdasági szankciókhoz és diplomáciai elszigetelődéshez vezetve. Bár Recep Tayyip Erdogan török elnök egy évvel később személyesen kért bocsánatot Vlagyimir Putyintól, a két ország viszonya csak hosszú évek alatt normalizálódott.



A mostani vita előzménye, hogy Észtország a héten azzal vádolta Oroszországot, hogy három MiG–31-es vadászgép 12 percen át megsértette az ország légterét Tallinn közelében. Az esetet „példátlanul arcátlan” incursionként jellemezték, és Tallinn sürgős konzultációt kért a NATO-tagállamoktól a szövetség 4. cikkelye alapján. Moszkva ugyanakkor határozottan cáfolta a vádakat, és közölte, hogy a gépek a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, Észtországtól több mint három kilométerre repültek, mindenben megfelelve a nemzetközi szabályoknak.



Az incidens különösen feszült időszakban történt, hiszen az elmúlt hetekben Lengyelország is orosz drónok tömeges berepüléséről számolt be, Románia pedig többször is jelezte, hogy orosz eszközök hatoltak a légterébe. Bár Moszkva mindezt tagadta, a NATO fokozta a légi járőrözést, különösen a lengyel légtér felett, és megerősítette, hogy szoros figyelemmel kíséri a térség biztonsági fejleményeit.



A litván javaslat ugyanakkor komoly dilemmát vet fel a szövetség számára. Egy esetleges orosz gép lelövése óhatatlanul eszkalációt hozna, amely beláthatatlan következményekkel járhatna a NATO és Oroszország viszonyában. A Kreml szóvivője, Marija Zaharova gúnyosan reagált Sakaliene kijelentésére, mondván, a miniszter csupán „saját fóbiáiban bizonyult jártasnak”, és utalt arra, hogy szakmai háttere jogi pszichológiára korlátozódik.