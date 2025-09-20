Konfliktus

Moszkva tagadja az észt légtérsértést

Tallinn szerint három orosz vadászgép megsértette Észtország légterét, Moszkva viszont váltig állítja, hogy a repülés szabályosan zajlott nemzetközi légtérben. Az ügy miatt Észtország sürgős konzultációt kért a NATO-tagállamoktól, hivatkozva az Észak-atlanti Szerződés 4. cikkére. 2025.09.20 06:12 ma.hu

Az észt hatóságok pénteken közölték, hogy három orosz MiG–31-es típusú elfogó vadászgép mintegy 12 percen keresztül tartózkodott Észtország légterében, egészen Tallinn közelében. A NATO válaszul riasztotta a térségben állomásozó olasz F–35-ösöket, amelyek kíséretet adtak a gépeknek, amíg azok elhagyták a területet. Az esetet Tallinn „példátlanul arcátlan” provokációnak nevezte.



Moszkva azonban szombaton rövid közleményben visszautasította a vádakat. Az orosz védelmi minisztérium szerint a három MiG–31-es Kareliából, Finnországtól keletre szállt fel, és a kalinyingrádi régió egyik repülőterére tartott. A tárca állítása szerint a gépek végig semleges vizek felett repültek a Balti-tengeren, legalább három kilométerre az észt Vaindloo-szigettől, és egyetlen pillanatban sem sértették meg más ország légterét. „A repülés szigorúan a nemzetközi légtérszabályoknak megfelelően zajlott, más állam határát nem lépték át” – hangsúlyozták.



Az incidens feszültséget keltett a NATO és Oroszország viszonyában, amely az ukrajnai háború kezdete óta folyamatosan kiélezett. Tallinn nemcsak tiltakozó jegyzéket adott át Moszkva képviselőinek, hanem a szövetség azonnali bevonását is sürgette. Kristen Michal észt miniszterelnök kijelentette: „NATO-szövetségeseink válasza minden provokációra egységes és határozott kell legyen. Létfontosságú, hogy közös helyzetértékelést alakítsunk ki, és megállapodjunk a következő lépésekről.”



Az Észak-atlanti Szerződés 4. cikkének aktiválása nem jelenti automatikusan katonai beavatkozás megindítását, de lehetőséget biztosít a tagállamok közötti sürgős konzultációra, ha bármelyikük úgy érzi, területi integritását vagy biztonságát veszély fenyegeti. Ez a diplomáciai eszköz az elmúlt években többször is előkerült a NATO keleti szárnyán, amikor Oroszország katonai aktivitása fokozódott a határ mentén.