Konfliktus

Orosz vadászgépek sértették meg Észtország légterét

Három orosz MiG–31-es vadászgép hatolt be Észtország légterébe pénteken, mindössze percekre Tallinntól. Az incidens a harmadik hasonló orosz provokáció ebben a hónapban, és újabb feszültséget gerjeszt a NATO keleti határán.



A MiG–31-esek – amelyek képesek hordozni az orosz Kinzsal típusú hiperszonikus rakétát – körülbelül tizenkét percig tartózkodtak az észt légtérben, mielőtt az olasz légierő F–35-ösei felszálltak, hogy kiszorítsák őket. A NATO gyors válaszát Allison Hart szóvivő hangsúlyozta, aki szerint az eset újabb bizonyítéka annak, hogy Moszkva felelőtlen magatartást tanúsít, miközben a szövetség készen áll megvédeni a tagállamait.



Az Európai Unió külpolitikai vezetője, Kaja Kallas szintén határozottan reagált, „rendkívül veszélyes provokációnak” nevezve a légsértést. Mint mondta, az EU továbbra is támogatja tagállamait védelmi képességeik erősítésében, európai erőforrásokat mozgósítva. Észtország külügyminisztere, Margus Tsahkna közölte, hogy bekérették Oroszország tallinni ügyvivőjét, és hozzátette: ez már a negyedik ilyen eset idén, ugyanakkor most először három orosz vadászgép egyszerre lépte át a határt, ami „példátlanul durva” kihívást jelent.



A légsértés egy szélesebb mintázat része. Az elmúlt hetekben Oroszország drónokat is küldött Lengyelország és Románia légterébe. Varsó jelentése szerint több mint egy tucat drón repült át a határon, némelyik a stratégiai jelentőségű Rzeszów felé tartott. A lengyel légvédelem NATO-támogatással több drónt megsemmisített, majd Lengyelország az Észak-atlanti Szerződés 4. cikkére hivatkozva konzultációt kezdeményezett a szövetségesekkel, az incidenst tudatos orosz provokációnak nevezve.



Románia hasonló kihívásokkal néz szembe: szeptember közepén egy orosz drón csaknem ötven percen keresztül tartózkodott a román légtérben, miközben korábbi támadások nyomán dróndarabok többször is román területre zuhantak.



Az események közepette az Európai Bizottság pénteken újabb szankciókat jelentett be az orosz energia- és pénzügyi szektor ellen. Ursula von der Leyen elnök hangsúlyozta, hogy Moszkva folyamatosan fokozza az eszkalációt, miközben az unió egyre nagyobb gazdasági nyomást gyakorol rá. „Ismételten bebizonyosodott, hogy szankcióink hatékony eszközt jelentenek, és addig fogjuk alkalmazni őket, amíg Oroszország nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni” – fogalmazott.



Az észtországi légtérsértés nem csupán egy újabb incidens a hosszú sorban, hanem annak a jele, hogy a balti térség ismét a NATO–Oroszország szembenállás egyik legveszélyesebb frontvonalává vált. Tallinnban és Brüsszelben egyaránt attól tartanak, hogy a Kreml célja a szövetség reakcióképességének tesztelése, amely – ha nem találkozik határozott válasszal – még kockázatosabb provokációkhoz vezethet a jövőben.