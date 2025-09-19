Kábítószer
Rekordmennyiségű kokaint foglaltak le Szentpéterváron
Az orosz biztonsági szolgálatok történelmi léptékű drogfogást hajtottak végre Szentpéterváron, ahol egy Latin-Amerikából érkező szállítmányban több mint 1,5 tonna kokaint találtak. A feketepiaci értéke eléri a 80 milliárd forintot.2025.09.19 16:44ma.hu
Az orosz biztonsági szolgálatok történelmi léptékű drogfogást hajtottak végre Szentpéterváron, ahol egy Latin-Amerikából érkező szállítmányban több mint 1,5 tonna kokaint találtak. A feketepiaci értéke eléri a 80 milliárd forintot.
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) pénteken közölte, hogy a Nagy Szentpétervári Kikötőben elfogott szállítmányt a „Cool Emerald” nevű teherhajó fedélzetén találták. A Latin-Amerikából érkező banánszállítmány dobozaiban elrejtve összesen 1750 kilogrammnyi csomagot fedeztek fel, ebből 1515 kilogramm bizonyult kábítószernek. A hatóságok szerint a lefoglalt mennyiség rendkívüli méretű, még a régióban korábban talált nagyobb tételekhez képest is.
Az FSZB beszámolója szerint a művelet külföldi partnerek információi alapján indult, ami arra utal, hogy a nyomozás nemzetközi együttműködésben zajlik. A szolgálat által közzétett felvételeken banános dobozok sorakoznak, bennük gondosan csomagolt kokaintéglákkal. Az eset nyomán nagyszabású büntetőeljárás indult, amelynek célja a csempészútvonalak és a bűnszervezet tagjainak felderítése.
Az elmúlt egy évben több hasonló eset történt ugyanebben a kikötőben: 2023 végén 1200 kilogramm, idén júliusban pedig 820 kilogramm kokaint koboztak el az orosz hatóságok. Az ismétlődő szállítmányok arra utalnak, hogy Szentpétervár egyre fontosabb tranzitponttá válik a nemzetközi kábítószer-kereskedelemben, különösen a Latin-Amerikából Európába és Oroszországba irányuló útvonalakon.
A lefoglalás globális trendbe illeszkedik: az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC) júniusban figyelmeztetett, hogy a kokain előállítása és fogyasztása világszerte történelmi csúcsra emelkedett. 2023-ban 3 708 tonna kokaint termeltek, ami 34 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. A fogyasztói bázis is jelentősen bővült: míg 2013-ban körülbelül 17 millió ember használt kokaint, 2023-ra ez a szám 25 millióra nőtt.
