Merénylet
Olaszországban a legmagasabb szintre emelték a kormányfő és helyetteseinek védelmét
A Charlie Kirk elleni merénylet Olaszországban is feszültebbé tette a belpolitikai légkört.2025.09.19 12:44MTI
Az olasz belügyminisztérium úgynevezett rendkívüli szintre emelte Giorgia Meloni kormányfő, valamint helyettesei, Antonio Tajani és Matteo Salvini védelmét a Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista meggyilkolása után őket érő fenyegetések miatt.
A legmagasabb szintű biztonsági intézkedések között szerepel a kormány vezetőit kísérő testőrök létszámának megemelése.
Giorgia Meloni miniszterelnököt, valamint Antonio Tajani és Matteo Salvini kormányfőhelyetteseket két vagy három páncélozott jármű kíséri három-három rendőrrel.
Melonit a Marche tartományban zajló helyhatósági választási kampány záróeseményén hat biztonsági ember kísérte.
A kiemelt védelmet Matteo Piantedosi belügyminiszter rendelte el, aki egy héttel ezelőtt körlevélben szólította fel a területi hatóságokat a politikai és közéleti vezetők védelmének megerősítésére. Piantedosi úgy ítélte meg, hogy a Charlie Kirk elleni merénylet Olaszországban is feszültebbé tette a belpolitikai légkört.
Az Egyesült Államokban történt bűncselekményt követő napokban Giorgia Melonit és helyetteseit is több fenyegető üzenet érte az olaszországi szélsőbaloldali csoportok részéről.
Charles Kirk temetését vasárnap tartják.
Ugyanazon a napon Giorgia Meloni Rómában az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali kormánypárt ifjúsági tagozatának szabadtéri nagygyűlésén szólal fel. Matteo Salvini, a Liga vezetője szintén vasárnap a lombardiai Pontida mezején pártja nemzetközi találkozóját vezeti, amelyre az európai jobboldal politikusainak érkezését várják. Mindkét eseményt kiemelt biztonsági készültség kíséri.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 16:44 Rekordmennyiségű kokaint foglaltak le Szentpéterváron
- 14:41 Uniós aszálymegfigyelő intézet: ez volt a legmelegebb augusztus a mérések kezdete óta
- 12:44 Olaszországban a legmagasabb szintre emelték a kormányfő és helyetteseinek védelmét
- 10:33 Orbán is terrorista szervezetté nyilvánítaná Magyarországon az Antifát
- 8:34 Görögország elveszítheti agrártámogatásait a hatalmas korrupciós és csalási botrány miatt
- 6:33 Az EU korlátozza az ukrán menekültstátuszt, arra ösztönzi az ukránokat, hogy térjenek haza
- 22:36 Eperjes Károly és Hirtling István kapta az idei Tolnay Klári Művészeti Díjat
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06