Merénylet

Olaszországban a legmagasabb szintre emelték a kormányfő és helyetteseinek védelmét

Az olasz belügyminisztérium úgynevezett rendkívüli szintre emelte Giorgia Meloni kormányfő, valamint helyettesei, Antonio Tajani és Matteo Salvini védelmét a Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista meggyilkolása után őket érő fenyegetések miatt.



A legmagasabb szintű biztonsági intézkedések között szerepel a kormány vezetőit kísérő testőrök létszámának megemelése.



Giorgia Meloni miniszterelnököt, valamint Antonio Tajani és Matteo Salvini kormányfőhelyetteseket két vagy három páncélozott jármű kíséri három-három rendőrrel.



Melonit a Marche tartományban zajló helyhatósági választási kampány záróeseményén hat biztonsági ember kísérte.



A kiemelt védelmet Matteo Piantedosi belügyminiszter rendelte el, aki egy héttel ezelőtt körlevélben szólította fel a területi hatóságokat a politikai és közéleti vezetők védelmének megerősítésére. Piantedosi úgy ítélte meg, hogy a Charlie Kirk elleni merénylet Olaszországban is feszültebbé tette a belpolitikai légkört.



Az Egyesült Államokban történt bűncselekményt követő napokban Giorgia Melonit és helyetteseit is több fenyegető üzenet érte az olaszországi szélsőbaloldali csoportok részéről.



Charles Kirk temetését vasárnap tartják.



Ugyanazon a napon Giorgia Meloni Rómában az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali kormánypárt ifjúsági tagozatának szabadtéri nagygyűlésén szólal fel. Matteo Salvini, a Liga vezetője szintén vasárnap a lombardiai Pontida mezején pártja nemzetközi találkozóját vezeti, amelyre az európai jobboldal politikusainak érkezését várják. Mindkét eseményt kiemelt biztonsági készültség kíséri.