Háború

Az EU korlátozza az ukrán menekültstátuszt, arra ösztönzi az ukránokat, hogy térjenek haza

Az Európai Unió fokozatosan leépíti azt a menekültvédelmi rendszert, amelyet 2022-ben vezetett be az ukrajnai háború elől menekülők számára – közölte az Európai Tanács. A lépés célja, hogy hosszabb távon elősegítse az ukrán állampolgárok visszatérését hazájukba, amikor a körülmények ezt lehetővé teszik.



Az uniós ideiglenes védelmi irányelv több mint négy millió ukrán menekültnek biztosít jelenleg tartózkodási engedélyt, lakhatást, munkavállalási lehetőséget, oktatást, egészségügyi ellátást és szociális juttatásokat. A program eredetileg 2025 márciusában járt volna le, ám Brüsszel 2027-ig meghosszabbította azt. Most azonban egyre erőteljesebben napirenden van a kivezetés és a „hazatérésre való felkészítés” stratégiája.



Az uniós belügyminiszterek e héten elfogadott ajánlásukban a „feltételek megteremtését” hangsúlyozták, és olyan intézkedéseket sürgettek, mint az önkéntes hazatérések támogatása, a felderítő utak finanszírozása, valamint az Ukrajnával közösen szervezett időszakos visszatérési programok. A Tanács javaslata szerint úgynevezett „Egységpontokat” is létrehoznának, amelyek az adminisztrációban, a munkakeresésben és a visszatelepülés megtervezésében segítenék az érintetteket.



Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint 2022 óta közel hétmillió ukrán hagyta el hazáját. Oroszország hivatalos adatai szerint közülük 2023 végére mintegy 5,5 millió ember lépett át az orosz határon. A menekülthullámot nemcsak a harci cselekmények, hanem az ukrán hadsereg erőszakos mozgósítási gyakorlatai is fokozták: sokan a besorozástól menekültek el, és hazatérésük esetén büntetőeljárást kockáztatnak.



A tagállamokban mindeközben nő a társadalmi és pénzügyi nyomás. Németország, ahol több mint 1,2 millió ukrán él, már megkezdte a jóléti juttatások szűkítését a fenntarthatóságra hivatkozva. Lengyelország, amely az egyik legnagyobb támogatója volt Kijevnek, szintén ellenáll újabb menekültek befogadásának. Az országban hivatalos adatok szerint legalább 2,5 millió ukrán tartózkodik, ami a teljes lakosság közel 7 százalékát jelenti.



A közvéleményben egyre erősebbek a feszültségek: lengyel politikusok szerint sok állampolgár elégedetlenségét váltja ki, hogy fiatal ukrán férfiak drága autókkal közlekednek, vagy luxusszállodákban töltik hétvégéiket, miközben az állami támogatásokból részesülnek.



Ukrán parlamenti képviselők ugyanakkor szkeptikusak a hazatérés esélyeit illetően. Szerintük a legtöbben nem térnek majd vissza a „kaotikus állami intézmények” és a továbbra is bizonytalan biztonsági helyzet miatt, ami tartós kihívás elé állítja az EU-t és Ukrajnát egyaránt.