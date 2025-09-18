Merénylet
A Kirk-merénylet miatt őrizetbe vett férfi bevallotta, hogy csak a valódi lövöldözőt fedezte
Újabb részletek derültek ki Charlie Kirk konzervatív aktivista meggyilkolásának ügyében. A hatóságok szerint egy férfi szándékosan hamisan vallotta magát az elkövetőnek, hogy ezzel akadályozza a nyomozást és időt adjon a valódi tettesnek a menekülésre.2025.09.18 14:10ma.hu
A Utah megyei seriffhivatal közleménye szerint George Zinn a lövöldözést követően a helyszínen azt kezdte kiabálni, hogy ő lőtte le Charlie Kirket. A rendőrök azonnal őrizetbe vették, majd egy orvosi probléma miatt kórházba szállították. A kórházban Zinn bevallotta az egészségügyi dolgozóknak, hogy szándékosan vállalta magára a gyilkosságot, hogy akadályozza a rendőrség munkáját, és lehetőséget adjon a valódi elkövetőnek a menekülésre. Később a rendőrök előtt is megerősítette állítását.
A seriffhivatal hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy Zinn közvetlen kapcsolatban állt volna a feltételezett gyilkossal, Tyler Robinsonnal. Az ügyészség Zinn ellen igazságszolgáltatás akadályozása miatt emelt vádat.
A 22 éves Robinsont a múlt héten fogták el, miután apja felismerte a biztonsági kamerák felvételein, és rávette, hogy adja fel magát. Hivatalosan kedden emeltek ellene vádat minősített gyilkosságért, és Spencer Cox, Utah kormányzója bejelentette: az állam halálbüntetés kiszabását fogja kérni.
Jeff Gray megyei ügyész a sajtónak elmondta, hogy a gyanúsított édesanyja szerint Robinson az elmúlt évben egyre inkább politikai nézetek felé fordult, és különösen az LMBTQ-jogok támogatásában vált aktívvá. Robinson egy transznemű párkapcsolatban élt, amit az ügyészség szintén megerősített.
Charlie Kirk, a Turning Point USA társalapítója és Donald Trump egyik leghangosabb támogatója, szeptember 10-én vesztette életét, amikor egyetemi hallgatók előtt tartott előadást az Utah Valley Egyetemen. A gyilkosság országos politikai és társadalmi vitát váltott ki az Egyesült Államokban.
