Erőszak

Három rendőrt agyonlőttek Pennsylvaniában, kettő válságos állapotban

Tragédiába torkollott egy bírósági végzés végrehajtása Pennsylvaniában, amikor egy fegyveres tüzet nyitott a rendőrökre. Három tiszt életét vesztette, kettő súlyosan megsebesült, a támadó pedig halott. 2025.09.18 10:40 ma.hu

Szerdán York megyében, Spring Grove településen hajtottak végre bírósági házkutatási parancsot a rendőrök, amikor váratlanul lövöldözés tört ki. Az incidens pontos körülményei egyelőre tisztázatlanok, de a helyszíni beszámolók szerint a tűzharc gyorsan eszkalálódott, és több mint harminc lövés dördült el. Egy szemtanú elmondta a helyi WGAL hírcsatornának, hogy két rendőrt látta összeesni a farmház közelében.



A hatóságok megerősítették, hogy három rendőr a helyszínen életét vesztette, kettőt pedig súlyos sebesülésekkel kórházba szállítottak, ahol válságos állapotban ápolják őket. A gyanúsított halálát a jelentések szerint önkezűleg okozta, amikor fegyverét saját maga ellen fordította.



Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó közleményben fejezte ki részvétét az áldozatok családjának, és hangsúlyozta, hogy „ez egy rendkívül tragikus és pusztító nap York megye és az egész állam számára.” Az FBI igazgatója, Kash Patel hozzátette, hogy szövetségi ügynökök is a helyszínen segítik a nyomozást, amely jelenleg a történtek pontos rekonstruálására és a támadás indítékainak feltárására összpontosít.



Spring Grove, a nyugodt, mezőgazdasági közösségként ismert kisváros most gyászba borult, miközben a közvélemény újra a rendőrség biztonságáról és a bírósági végrehajtások kockázatairól folytat vitát.

🚨 BREAKING: MULTIPLE officers have been shot in York County, PA



Per preliminary reports, three have been shot, and at least one is being medevaced



Their conditions are unknown



Pray for these officers and their families 🙏🏻 pic.twitter.com/6ZtK1NXvsl — Nick Sortor (@nicksortor) September 17, 2025