Demonstráció
Nepál új ideiglenes miniszterelnököt nevezett ki a korrupcióellenes tiltakozások nyomán
Több mint félszáz halálos áldozatot követelő tömegtüntetések után Nepál elnöke, Ram Chandra Paudel kinevezte az ország első női ideiglenes miniszterelnökét, a korrupcióellenes fellépéséről ismert Sushila Karkit. A döntés a parlament feloszlatásával és új választások kiírásával párosult.2025.09.17 18:11ma.hu
Nepál politikai válsága új szakaszba lépett, miután hetek óta tartó, egyre erőszakosabb tiltakozások bénították meg a fővárost, Katmandut. A tüntetések közvetlen kiváltó oka a kormány döntése volt a közösségi média betiltásáról, amit a fiatal generáció a szólásszabadság elleni támadásként értelmezett. A feszültségeket tovább szította, hogy politikusok gyermekei fényűző életmódjukat mutogatták az interneten, miközben a fiatal munkanélküliség meghaladta a 20 százalékot.
A szeptember elején kirobbant tiltakozások hamar országos méretűvé váltak, és heves összecsapásokhoz vezettek a rendőrséggel. A biztonsági erők könnygázt, vízágyúkat, sőt éles lőszert is bevetettek a tömegoszlatás során. A végső fordulópontot az jelentette, amikor a demonstrálók felgyújtották a nepáli parlament épületét, és a miniszterelnök, K.P. Sharma Oli lemondásra kényszerült.
Az államfő a helyzet stabilizálása érdekében tárgyalásokat folytatott a tiltakozó „Z generációs” mozgalom képviselőivel, valamint a hadsereg vezetőjével, Ashok Raj Sigdel tábornokkal, aki gyakorlatilag átvette a főváros feletti ellenőrzést és kijárási tilalmat vezetett be. E folyamat végén született meg a döntés, hogy a 73 éves, korrupcióellenes szigoráról ismert egykori főbírót, Sushila Karkit nevezik ki ideiglenes kormányfőnek.
Karki neve nem ismeretlen a közéletben: 2016 és 2017 között Nepál első és mindeddig egyetlen női főbírájaként szolgált, ahol keményen fellépett a korrupcióval szemben. Bár 2017-ben egyes törvényhozók megpróbálták elmozdítani tisztségéből elfogultság vádjával, a közvélemény felháborodása és a Legfelsőbb Bíróság beavatkozása miatt a kezdeményezés elbukott. Karki végül a kötelező nyugdíjkorhatár elérésekor lépett vissza.
Az új ideiglenes miniszterelnök hivatalba lépésével egyidejűleg Paudel elnök feloszlatta a parlamentet és 2026 márciusára új választásokat írt ki. Karki eddig nem adott ki hivatalos közleményt, és programját sem ismertette, de kinevezését máris üdvözölte India. Narendra Modi miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy Újdelhi „teljes mértékben elkötelezett Nepál békéje, fejlődése és jóléte mellett”.
Nepál jövője most azon múlik, hogy Karki képes lesz-e hidat építeni a tüntetők követelései és az állami intézmények között, miközben a hadsereg szoros felügyelete alatt kell konszolidálnia a helyzetet. Az ország a közeljövőben egyszerre néz szembe demokratikus kihívásokkal és a társadalmi bizalom helyreállításának nehéz feladatával.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 14:10 A Kirk-merénylet miatt őrizetbe vett férfi bevallotta, hogy csak a valódi lövöldözőt fedezte
- 12:14 Megtörtént az első Otthon Start-lakáshitel folyósítása
- 10:40 Három rendőrt agyonlőttek Pennsylvaniában, kettő válságos állapotban
- 8:39 Új őspoloska-fajt azonosítottak a Bakonyban
- 6:33 Közelebb kerültek az univerzum kezdeti pillanatainak megismeréséhez a CERN-ben
- 22:30 Ketten vehették át a MOME idei Aurum Futuri díját
- 20:28 Kamcsatka régiója még mindig a gigarengés következményeitől szenved
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06