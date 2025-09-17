Gyilkosság
George Floyd és Iryna Zarutska ügye - két tragédia, két narratíva
Egy gyilkosság, amely feltépte Amerika sebeit - mit árul el Iryna Zarutska halála az igazságszolgáltatásról és a médiáról?2025.09.17 08:47ma.hu
Egy 23 éves ukrán menekült nő brutális meggyilkolása egy charlotte-i vonaton újraélesztette az amerikai közélet egyik legmélyebb törésvonalát: hogyan kezeli a rendszer a visszaeső bűnözőket, milyen mércét alkalmaz a sajtó különböző ügyekben, és miként alakítja a politikai narratívákat az identitáspolitika. Az ügy túlmutat egy tragédián: lakmuszpapírja annak, hogyan működik ma az Egyesült Államok.
Amikor Iryna Zarutska augusztus végén felszállt a Lynx Blue Line vonatára, semmi nem utalt arra, hogy perceken belül egy értelmetlen és brutális támadás áldozata lesz. A támadó, a többszörösen büntetett előéletű Decarlos Brown Jr., szinte véletlenszerűen csapott le, a gyilkosságot pedig végig rögzítette a térfigyelő kamera. A felvétel nyilvánosságra kerülése után azonban nem a bűncselekmény brutalitása került a középpontba, hanem az, hogyan reagált – vagy inkább nem reagált – rá a nagy amerikai média.
Brown története önmagában is sokatmondó. Többszörös fegyveres rablás, betörés, támadás, családon belüli erőszak, fegyvertartás tilalma alatti visszaélések – mindezek után mégis szabadlábon volt. Az utóbbi években több alkalommal is esély lett volna arra, hogy a rendszer hosszabb időre elszigetelje a társadalomtól, ám a vádalkuk, a leterhelt ügyészségek és a „progresszív” büntetőpolitika sorra visszaengedték az utcára. A közvélemény jogosan teszi fel a kérdést: ha ennyi figyelmeztető jel volt, hogyan történhetett meg mégis, hogy egy fiatal nőnek emiatt kellett meghalnia?
Az ügy gyorsan politikai színezetet kapott. A republikánusok a demokraták által vezetett városok „puha” bűnüldözését és az identitáspolitikát hibáztatják, amely szerintük a közbiztonság rovására helyezte előtérbe az esélyegyenlőség és a rehabilitáció eszméit. A demokraták ezzel szemben igyekeztek a hangsúlyt a gyilkos mentális állapotára, a társadalmi problémákra és a fegyvertartás körüli vitákra helyezni.
A média szerepe különösen éles vitát váltott ki. A felvételek napokig nem jelentek meg a vezető hírportálokon, és amikor végül megtörtént, sok cikk inkább a „jobboldali narratíva” veszélyeiről szólt, semmint a konkrét gyilkosságról. Konzervatív kommentátorok ezt a kettős mérce tankönyvi példájának tekintik, különösen annak fényében, hogy más esetekben – amikor a bűncselekmények illeszkedtek a progresszív narratívába – a sajtó azonnal és szenvedélyesen reagált.
A társadalmi reakciókban így nemcsak egy fiatal nő értelmetlen halála tükröződik, hanem az amerikai közélet mélyebb repedései is. Az eset újra előhozta a kérdést, hogy mennyire politikailag meghatározott az igazságszolgáltatás és a média, s vajon képes-e az ország túllépni azon a szakadékon, amelyben a bűn és az áldozat értelmezése sokszor a politikai hovatartozástól függ.
Iryna Zarutska halála így nem csupán egy tragédia, hanem egyfajta lakmuszpapír is. Ahogy Charlie Kirk – saját halála előtt nem sokkal – fogalmazott: „Amerika soha nem lesz többé ugyanaz.” A kérdés csupán az, hogy az ország a szembenézés vagy a további tagadás útját választja-e.
George Floyd és Iryna Zarutska ügye - két tragédia, két narratíva
Míg a 2020-as George Floyd-gyilkosság világszerte mozgalmat indított, az amerikai média pedig hónapokig reflektorfényben tartotta az ügyet. Öt évvel később azonban Iryna Zarutska ukrán menekült brutális meggyilkolása egy charlotte-i vonaton jóval kevesebb figyelmet kapott a nagy médiumoktól. A különbség nemcsak szerkesztési döntés, hanem az amerikai közbeszéd mélyebb politikai és kulturális megosztottságát is tükrözi.
Amikor George Floyd halálának felvétele nyilvánosságra került, szinte minden nagy sajtóorgánum azonnal a címlapra tette az ügyet. A rendőri brutalitás és a faji igazságtalanság szimbólumává vált, ami hetek alatt tömegtüntetésekhez, törvényhozási vitákhoz és globális szolidaritási akciókhoz vezetett. Az események narratívája gyorsan kikristályosodott: a rendszeres rasszizmus és a rendőrségi túlkapások elleni küzdelem történeteként ábrázolták.
Ezzel szemben Iryna Zarutska meggyilkolása – amelyet szintén biztonsági kamera rögzített – sokkal lassabban és hűvösebben került be a hírfősodorba. Napokig csak a közösségi médiában terjedt a felvétel, és amikor a nagy sajtóorgánumok végül beszámoltak róla, gyakran nem a bűncselekmény brutalitása, hanem a „jobboldali narratíva erősödése” került a középpontba. Sőt, egyes lapok a történetet főként úgy tálalták, mint a konzervatív politikai diskurzus „felhasználási eszközét”, ahelyett hogy önmagában vizsgálták volna a társadalmi tanulságait.
A különbség jól mutatja, hogy az amerikai média mennyire politikai szűrőkön keresztül válogatja meg a hangsúlyokat. George Floyd esete illeszkedett a progresszív narratívába: fekete áldozat, fehér rendőr, intézményi rasszizmus. Zarutska tragédiája viszont kényelmetlenebb, mert nem illeszkedik ebbe a mintába: fehér női áldozat, fekete elkövető, és a háttérben egy sor olyan kérdés – a „puha” igazságszolgáltatás, a közbiztonság romlása, a mentális betegségek kezelése –, amelyek inkább a jobboldali kritika témái.
A két ügy közötti aszimmetria sokat elárul az amerikai polarizáció természetéről. Míg Floyd halála a baloldali identitáspolitika zászlóshajója lett, Zarutska halála a konzervatív oldal számára vált jelképpé, amely a közbiztonság hiányát, a politikai elfogultságot és a kettős mércét hangsúlyozza. A média ezzel nem pusztán tájékoztat, hanem aktívan részt vesz a narratívák alakításában, amelyek végső soron meghatározzák, hogy mely ügyek válnak nemzeti ügyekké – és melyek süllyednek el a feledésben.
A kérdés, amely így felmerül: vajon lehet-e egyáltalán közös amerikai narratívája az igazságtalanságnak, ha a média és a politika ennyire ellentétes szűrőkön keresztül láttatja a tragédiákat? George Floyd és Iryna Zarutska esete együtt mutatja, hogy ma az Egyesült Államokban az áldozatok emlékezete nem csupán emberi együttérzés kérdése, hanem politikai csatatér is.
