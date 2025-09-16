Média

Trump 15 milliárd dolláros pert indított a New York Times ellen

Donald Trump amerikai elnök újabb frontot nyitott a sajtóval vívott harcában: 15 milliárd dollárra perli a New York Times-t, amelyet szerinte évtizedek óta tartó hazugságkampánnyal és a Demokrata Párt iránti részrehajlással vádol. A per az amerikai belpolitikai csatározások és a média szerepének egyik legélesebb ütközetét jelzi. 2025.09.16 16:50 ma.hu

Donald Trump hétfőn a Truth Social platformon jelentette be, hogy Floridában keresetet nyújtott be a New York Times ellen. Az elnök kijelentette, hogy a lap „az ország történetének egyik legrosszabb és legdegeneráltabb újságja”, amely szerinte évtizedek óta szisztematikusan hazudik róla, családjáról, üzleti ügyeiről és a „Make America Great Again” mozgalomról. Trump szerint a lap mára nem más, mint a „radikális baloldali Demokrata Párt szócsöve”.



A vádak középpontjában a New York Times 2024-es hivatalos támogatása áll, amikor az újság szerkesztősége Kamala Harris demokrata jelölt mellett tette le a voksát. Trump ezt úgy jellemezte, mint „a valaha volt legnagyobb illegális kampányadományt”. A Times szerkesztőségi gyakorlata ugyanakkor régóta következetes: 1852 óta minden elnökválasztáson állást foglalt, ám az utóbbi évtizedekben szinte kizárólag demokrata jelölteket támogatott. Az utolsó republikánus, akit a lap mellé állt, Dwight Eisenhower volt 1956-ban.



Trump kijelentése szerint eljött az idő, hogy a New York Times ne „hazudhasson és rágalmazhasson szabadon”. A lap egyelőre nem kommentálta a bejelentett keresetet, ám elemzők szerint a per akár éveken át húzódhat, és precedensértékű jogi vitává válhat a szólásszabadság és a sajtó felelőssége körül.



Ez nem az első alkalom, hogy Trump nagy médiavállalatokkal keveredik jogi vitába. Idén korábban a CBS anyavállalata, a Paramount Global 16 millió dollár kártérítést fizetett egy peres megegyezés részeként, miután Trump azzal vádolta a hálózatot, hogy manipulálta Kamala Harris egy interjúját az Izrael–Gáza konfliktusról. A CBS szerint a szerkesztési folyamat a szokásos gyakorlatot követte, és később nyilvánosságra hozták a teljes, vágatlan anyagot is.



A mostani per tétje azonban jóval nagyobb, mint egy televíziós interjú hitelessége. Trump és a New York Times összecsapása az amerikai politikai rendszer mélyebb törésvonalait tükrözi: a jobboldal részéről régóta visszatérő vád, hogy a nagy médiumok a Demokrata Párt érdekeit szolgálják, míg a lapok és csatornák a sajtószabadság és a politikai ellenőrzés fontosságát hangsúlyozzák. A 15 milliárd dolláros kereset nemcsak jogi, hanem politikai fegyverként is értelmezhető, amely tovább élezheti az amerikai közélet polarizációját.