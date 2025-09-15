Merénylet

Tudja, hol vannak most a leghírhedtebb merénylők?

A kivégzésektől az életfogytiglani börtönig - mi történt azokkal, akiket az Egyesült Államok legnagyobb visszhangot kiváltó gyilkossági ügyeiben megvádoltak vagy elítéltek? 2025.09.15 20:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A neves amerikai konzervatív aktivistát, a Turning Point USA társalapítóját, Charlie Kirket szerdán lelőtték egy rendezvényen a Utah Valley Egyetemen. Két nappal később, pénteken a hatóságok bejelentették, hogy letartóztatták a gyanúsítottat, a 22 éves Utah állambeli lakost, Tyler Robinsont.



Donald Trump amerikai elnök, aki maga is túlélt egy merényletkísérletet, kijelentette, hogy reméli: a konzervatív aktivista gyilkosát halálra ítélik. Utah kormányzója, Spencer Cox szintén közölte, hogy az állam a legsúlyosabb büntetés kiszabását fogja kezdeményezni, miközben a nyomozás folytatódik.



Vajon mi lett azoknak a sorsa, akiket amerikai politikusok és közéleti szereplők meggyilkolásában találtak bűnösnek az Egyesült Államok történetének legnagyobb horderejű merényleti ügyeiben?

Abraham Lincoln meggyilkolása

Abraham Lincoln elnököt 1865. április 14-én lőtték le, miközben előadást nézett a washingtoni Ford Színházban. Gyilkosa John Wilkes Booth színész és konföderációpárti szimpatizáns volt.



Booth elmenekült, de április 26-án egy virginiai pajtában rátaláltak, ahol lövés érte, és néhány órával később meghalt. Egy katonai bíróság további nyolc összeesküvőt is azonosított a merényletben és más kormánytagok elleni tervekben.



Közülük négyet – Mary Surrattot, Lewis Powellt, David Heroldot és George Atzerodtot – 1865. július 7-én kivégeztek. A többiek különböző börtönbüntetéseket kaptak. Dr. Samuel Muddot 1869-ben kegyelemmel szabadon engedték. John Surrat előbb Kanadába, majd Európába és Egyiptomba menekült. Később kiadták az Egyesült Államoknak, de végül elkerülte a büntetést, mivel az elévülés már bekövetkezett a legtöbb vádpont esetében.

James Garfield meggyilkolása

James A. Garfield elnököt 1881. július 2-án sebesítették meg a washingtoni Baltimore és Potomac pályaudvaron. Bár túlélte a lövést, szeptemberben a sebesüléséből fakadó fertőzésben meghalt.



A támadó Charles J. Guiteau volt, akit elsőfokú gyilkosságért halálra ítéltek. 1882. június 30-án felakasztották.

William McKinley meggyilkolása

William McKinley elnököt Leon Czolgosz lőtte le 1901. szeptember 6-án a New York állambeli Buffalóban, a Pánamerikai Kiállításon. Az elnök szeptember 14-én halt bele sebesülései következtében kialakult szövődményekbe.



Czolgoszt bűnösnek találták, és elsőfokú gyilkosságért halálbüntetésre ítélték. 1901. október 29-én villamosszékben végezték ki.

John F. Kennedy meggyilkolása

John F. Kennedy elnököt 1963. november 22-én, Dallasban, a Dealey Plazán hajtó autós konvojában lőtték le. A gyilkossággal Lee Harvey Oswaldot vádolták meg, de sosem állt bíróság elé, és nem ítélték el.



Két nappal később Oswaldot a rendőrségi őrizetben Jack Ruby, egy helyi bár tulajdonosa agyonlőtte. Az 1964-ben felállított Warren-bizottság arra a következtetésre jutott, hogy Ruby egyedül cselekedett, és hirtelen felindulásból ölte meg Oswaldot.

Robert F. Kennedy meggyilkolása

Robert F. Kennedy szenátort, John F. Kennedy testvérét, 1968. június 5-én lőtték le Los Angelesben, az Ambassador Hotelben, egyik elnökválasztási kampányrendezvényét követően. Másnap belehalt sebesülésébe.



Sirhan Sirhant azonosították tettesként, és 1969-ben elsőfokú gyilkosságért halálra ítélték. 1972-ben, a halálbüntetésről szóló kaliforniai törvények változása után ítéletét életfogytiglani börtönre módosították, feltételes szabadlábra helyezés lehetőségével.



Sirhan többször kérte szabadon bocsátását. 2021-ben egy állami bizottság javasolta is a feltételes szabadlábra helyezést, ám 2022 januárjában Gavin Newsom kormányzó elutasította.



Sirhan jelenleg 81 éves, és 2025-ben is a kaliforniai Richard J. Donovan büntetés-végrehajtási intézetben tölti büntetését.

Martin Luther King meggyilkolása

Martin Luther King Jr.-t, a baptista lelkészt, polgárjogi aktivistát és politikai gondolkodót 1968. április 4-én, Memphisben lőtték agyon. Az FBI azonnal James Earl Rayt nevezte meg fő gyanúsítottként.



Ray Kanadába, majd az Egyesült Királyságba és Portugáliába menekült, végül 1968 júniusában a londoni rendőrség elfogta a Heathrow repülőtéren, és kiadták az Egyesült Államoknak.



1969-ben bűnösnek vallotta magát, hogy elkerülje a tárgyalást, de később visszavonta vallomását. Elsőfokú gyilkosságért 99 év börtönbüntetést kapott. 1977-ben megszökött a börtönből, de 54 óra után ismét elfogták. 1998. április 23-án, 70 évesen halt meg a börtönben.

John Lennon meggyilkolása

A Beatles társalapítóját, John Lennont 1980. december 8-án lőtték le New Yorkban, lakóháza előtt. A merénylő, Mark David Chapman, aki korábban a rajongója volt, a helyszínen maradt, nem próbált elmenekülni, és ellenállást sem tanúsított.



Chapmant másodfokú gyilkosságért ítélték el, és 20 év életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 2000 óta jogosult lenne feltételes szabadlábra, de kérelmét azóta tizennégyszer elutasították. Legutóbb 2025 szeptemberében utasították el.



A most 70 éves Chapman a New York állambeli Green Haven fegyházban tölti büntetését, amely egy maximális biztonságú börtön.