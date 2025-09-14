Merénylet
Továbbra sem vall a Charlie Kirköt megölő gyanúsított
A hatóságok megerősítették, hogy transznemű partnere együttműködik a rendőrséggel.2025.09.14 12:08ma.hu
Charlie Kirk konzervatív aktivista halála megrázta az amerikai közéletet. A 31 éves politikai szereplőt Utah államban lőtték agyon, a gyanúsított, Tyler Robinson azonban a hatóságok előtt nem tett beismerő vallomást. A nyomozás középpontjában az online kommunikációja és szűkebb környezete áll, miközben az ügy komoly külpolitikai visszhangot is kiváltott.
Spencer Cox, Utah kormányzója az ABC televíziónak nyilatkozva megerősítette, hogy a 22 éves Robinson egyelőre nem működik együtt a hatóságokkal. Bár a rendőrség őrizetbe vette, vallomást nem tett, és a hatósági kihallgatások során következetesen hallgat. Ezzel szemben közvetlen környezete – köztük szobatársa – együttműködik a nyomozókkal, akik Robinson online jelenlétéből és ismerősei beszámolóiból próbálnak újabb bizonyítékokat összegyűjteni.
A nyomozás egyik fontos szála a Discordon folytatott beszélgetések, amelyek során Robinson több ismerősének is elmondta, hogy ő követte el a támadást. Kezdetben viccnek tartották a kijelentéseit, ám később egyértelműen állította, hogy valóban ő húzta meg a ravaszt. A rendőrség a helyszínen egy Mauser .30-as ismétlőpuskát és több, feliratokkal gravírozott lőszert talált, amelyek közül az egyik a „Hej, fasiszta! Kapd el!” szöveget viselte.
Charlie Kirk, a Turning Point USA alapítója és a republikánus fiatalok körében ismert közszereplő, Utah állambeli Orem városában tartott beszédet, amikor nyakon lőtték. Halála után Donald Trump volt amerikai elnök azonnal a halálbüntetés kiszabását követelte az elkövetőre, Spencer Cox kormányzó pedig jelezte: az állam szintén a legsúlyosabb büntetésre fog törekedni.
A gyilkosság indítéka továbbra sem tisztázott. Cox szerint a gyanúsítottról családtagjai és ismerősei úgy nyilatkoztak, hogy „mélyen át volt itatva baloldali ideológiákkal”, ám egyelőre nincs hivatalos bizonyíték arra, hogy politikai fanatizmus vezette volna. A nyomozás ezzel párhuzamosan Robinson személyes életkörülményeire is kiterjedt: a hatóságok megerősítették, hogy transznemű partnere volt, aki azonban együttműködik a rendőrséggel.
Az ügy nemcsak belpolitikai, hanem külpolitikai szempontból is érzékeny. Az Egyesült Államokban a politikai erőszak eszkalálódása nemzetközi aggodalmat kelt, különösen abban a légkörben, ahol a társadalom megosztottsága egyre mélyebb, és a politikai szélsőségek egyre gyakrabban törnek felszínre. Washington szövetségesei számára mindez azt a kérdést veti fel, hogy mennyire stabil az amerikai demokrácia belső rendje, és milyen következményekkel járhat a politikai erőszak normalizálódása a 2024-es választások közeledtével.
