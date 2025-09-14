Külföld

Újabb török ellenzéki polgármestert vettek őrizetbe - folytatódik a politikai leszámolás

Isztambul Bayrampaşa kerületének polgármesterét, Hasan Mutlut szombat hajnalban vették őrizetbe korrupciós vádak alapján. Az ellenzéki Republikánus Néppárt (CHP) politikusa tagadja a vádakat, és politikai boszorkányüldözésről beszél. Az eset újabb állomása a Recep Tayyip Erdoğan elnök ellenzékével szembeni szélesebb körű hatósági fellépésnek. 2025.09.14 10:04 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A török hatóságok szombat reggel nagyszabású akció keretében 72 helyszínen tartottak razziát Isztambulban, amely során Hasan Mutlu polgármestert és több helyettesét is letartóztatták. A TRT Haber állami műsorszolgáltató szerint a vádpontok között szerepel vesztegetés, sikkasztás és csalás is. A politikus azonnal reagált közösségi oldalán, ahol hangsúlyozta: az ellene indított eljárás koholt vádakon alapul, és pusztán politikai célokat szolgál.



Mutlu esete nem elszigetelt. Az elmúlt hónapokban több ellenzéki önkormányzati vezető is hasonló sorsra jutott. Augusztusban İnan Güney, Isztambul Beyoğlu kerületének CHP-s polgármestere ellen indult korrupciós vizsgálat, míg márciusban Erdoğan legfőbb politikai riválisát, Ekrem İmamoğlut, Isztambul főpolgármesterét börtönbe küldték korrupció és terrorszervezet támogatásának vádjával. Bár az ítélet országos tiltakozásokat váltott ki, a hatóságok újabb pert is indítottak ellene, ezúttal diplomájának állítólagos meghamisítása miatt.



A CHP, Törökország legnagyobb ellenzéki pártja, régóta bírálja a kormányzatot az igazságszolgáltatás politikai eszközként való felhasználásáért. A mostani letartóztatások újabb bizonyítékot szolgáltathatnak a nemzetközi közvélemény számára arra, hogy Ankara a politikai pluralizmus rovására erősíti saját hatalmát. Mindeközben Erdoğan kormánya a korrupció elleni harc retorikájával próbálja igazolni az intézkedéseket, miközben az ellenzék és a civil szervezetek politikai indíttatású tisztogatásról beszélnek.



Az Isztambulban zajló események jelentős külpolitikai visszhangra számíthatnak. Törökország régóta az Európai Unió és a NATO partnere, ám a demokratikus normák sérüléséről szóló hírek gyengíthetik Ankara nemzetközi megítélését. A nyugati kormányok és jogvédő szervezetek egyre nagyobb aggodalommal figyelik a török belpolitika alakulását, amelyben az igazságszolgáltatás függetlensége és a politikai verseny tisztasága is kérdésessé vált.



A Mutlu elleni eljárás kimenetele nemcsak a CHP jövőjét, hanem Isztambul politikai erőviszonyait is alapvetően befolyásolhatja. A város hagyományosan kulcsfontosságú terepe a török belpolitikának: aki itt győz, az országos szinten is jelentős befolyásra tehet szert. Ez teszi érthetővé, miért vált az utóbbi időben az isztambuli ellenzéki vezetők elleni fellépés a kormány egyik fő eszközévé az erőviszonyok átrendezésére.