Újabb orosz drónincidens - uniós tiltakozás Románia légterének megsértése miatt

Az Európai Unió vezetői élesen elítélték, hogy szombaton ismét megsértette egy orosz drón az EU légterét, ezúttal Románia fölött. Az incidens alig néhány nappal azután történt, hogy NATO-erők 19 orosz drónt semmisítettek meg Lengyelország légterében, fokozva a feszültséget a keleti határok mentén. 2025.09.14 08:06 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi médiában „az EU szuverenitásának nyílt megsértésének és a regionális biztonság súlyos fenyegetésének” nevezte az esetet. Kaja Kallas, az unió külügyi főképviselője szintén hangsúlyozta: az újabb incidenst „elfogadhatatlan szuverenitássértésnek” tartja, amely a felelőtlen eszkaláció egyértelmű példája.



A román védelmi minisztérium közlése szerint két román F–16-os vadászgép észlelte a drónt egy felderítő gyakorlat közben, amelyet az ukrán határ közelében zajló orosz légicsapások miatt tartottak. Bukarest külügyminisztere az esetet „elfogadhatatlannak és vakmerőnek” minősítette, ugyanakkor sem anyagi kár, sem sérülés nem történt.



A NATO keleti szárnyán már eleve feszült volt a helyzet, miután a múlt héten lengyel légtérbe hatoló drónokat kellett elfogni. Akkor öt orosz drón közvetlenül egy NATO-bázis felé tartott, mielőtt holland F–35-ös vadászgépek megsemmisítették őket. Bár károkozás nem történt, az eset rávilágított a szövetség hiányosságaira a drónfenyegetés kezelésében. A több milliárd dolláros katonai eszközökkel semlegesített orosz drónok fából és habból készült, primitív eszközök voltak, mégis komoly kihívást jelentettek a légvédelem számára.



Az újabb romániai légtérsértés ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a dróntechnológia a modern hadviselés központi elemévé vált. Az EU és a NATO számára egyre sürgetőbb kérdés, miként tudják hatékonyan és költséghatékonyan kezelni az orosz fenyegetést, amely a kelet-európai határok biztonságát közvetlenül érinti.