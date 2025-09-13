Merénylet

Az apja küldte be a rendőrségre Charlie Kirk gyilkosát, hogy adja fel magát

A 22 éves Tyler Robinsont azonosították Charlie Kirk konzervatív politikai kommentátor feltételezett merénylőjeként - az elfogás körülményeiről ajtótájékoztatón számoltak be a hatóságok és Utah állam vezetői helyi idő szerint pénteken reggel.



A tájékoztatón elhangzott, hogy a gyanúsított mintegy 4 óra autóútnyi távolságra él Utah állam Washington városában, és nem volt hallgatója annak az egyetemnek, ahol a merényletet elkövette.



A szerdán helyi idő szerint déli 12 óra 20 perckor elkövetett gyilkoság előtt mintegy fél órával érkezett meg Orem városban a Utah Valley Egyetemhez, ahol Charlie Kirk a hallgatók számára tartott vitafórumot. Az autóját az egyetem közelében megtalálták.



A sajtóértekezleten az is kiderült, hogy a feltételezett merénylőt egy barát és családtagok segítségével azonosították, majd fogták el, miután csütörtökön a Szövetségi Nyomozó Iroda nyilvánosságra hozott egy fotót a feltételezett támadóról, aki a támadást megelőzően és azt követően is ruhát váltott.



Az őrizetbe vétel Utah állambeli idő szerint csütörtökön késő este történt.

A nyomozás során gyűjtött információk szerint Tyler Robinson az elmúlt években radikalizálódott politikai nézeteit tekintve, és többször kifejtette ellenszenvét Charlie Kirkkel szemben is.



Spencer Cox, Utah állam kormányzója elmondta, hogy mind a fegyveren - egy tolózáras puskán -, mind a töltényeken üzenetek voltak. Ezek közül kiemelte, hogy a töltények egyikén egy baloldali mozgalmi dal címe szerepelt, a "Bella Ciao", egy másikon pedig az állt, hogy "Hej fasiszta, kapd el". A kormányzó megjegyezte, hogy az indíték ennek fényében magáért beszél.



Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója arról számolt be, hogy kevesebb, mint másfél nap alatt több mint 11 ezer lakossági bejelentést kaptak, amiért köszönetet mondott, és elismerését fejezte ki a különböző hatóságok hatékony együttműködéséért is. Példaszerűnek mondta a helyi, állami és szövetségi rendvédelmi szervek közös munkáját, aminek köszönhetően 33 óra alatt képesek voltak elfogni a gyanúsítottat.



A sajtótájékoztatón Spencer Cox kormányzó azt is elmondta, hogy Utah állam törvényei szerint a vádhatóságnak 3 napja van megtenni a vádindítványt, így Tyler Robinson első bírósági meghallgatása a jövő hét elején történhet meg.



A merénylet feltételezett elkövetőjének elfogását Donald Trump elnök jelentette be washingtoni idő szerint pénteken reggel egy televízióinterjúban. Az elnök a Fox News hírtelevíziónak adott élő stúdióinterjúban kifejtette, hogy gyors bírósági eljárást szeretne látni, és megerősítette, hogy ezért a bűncselekményért halálos ítéletet látna indokoltnak, ami jogi értelemben lehetséges, mert Utah államban érvényben van ez a büntetési forma.



Az elnök kifejtette, hogy a halálos merénylet "még nagyobbá tette" Charlie Kirköt.

A népszerű konzervatív aktivistát, széles körben ismert médiaszemélyiséget a Utah Valley Egyetemen diákoknak tartott vitafórum közben egyetlen puskalövéssel ölte meg gyilkosa mintegy 200 méter távolságból. Kirköt egy magánautóval azonnal kórházba vitték, de életét már nem tudták megmenteni.



Az amerikai médiának nyilatkozó több bűnügyi szakértő állapította meg a körülményekkel kapcsolatban, hogy a lövés képzettséget feltételez, ugyanakkor a merénylet kivitelezése alapján maga az elkövető nem gyakorlott bűnöző.