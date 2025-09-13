Háború

Kreml: szünetelnek az orosz-ukrán tárgyalások

Szünetelnek az orosz-ukrán rendezési tárgyalások - közölte ki pénteken újságírókkal Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.



Peszkov kijelentette: nem lehet elvárni, hogy az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalási folyamat "villámgyors eredményeket hozzon". Mint mondta, miközben Oroszország továbbra is kész az ukrajnai rendezésre, addig Európa éppen ellenkezőleg, "akadályozza" ezt a folyamatot. Noha a Kreml úgy érzékeli, hogy szünetelnek az orosz-ukrán tárgyalások, a kommunikáció csatornái továbbra is nyitva állnak - tette hozzá.



A Zapad-2025 orosz-fehérorosz hadgyakorlattal kapcsolatban egyes NATO-országokban elhangzó nyilatkozatokkal kapcsolatban azt mondta:



"Normális, konstruktív, békés, baráti együttélés mellett a szomszédos országok képviselői mindig lehetőséget kapnak arra, hogy figyelemmel kísérjék ezeket a hadgyakorlatokat. Ez volt a gyakorlat eddig. Most azonban, amikor Nyugat-Európa ellenséges álláspontot foglal el velünk szemben, természetes, hogy egy ilyen gyakorlat érzelmi túlfűtöttséget okoz ezekben az országokban."



Mint fogalmazott, Oroszország soha nem fenyegetett egyetlen államot, így az európaiakat sem.



"Éppen Európa (sok országa) közeledett mindig a mi határaink felé a NATO, vagyis azon szervezet tagjaként, amely a konfrontáció eszköze, nem pedig a békéé és a stabilitásé" - jelentette ki.



Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő pénteki sajtóértekezletén megállapította, hogy a "kollektív Nyugat" igyekszik valamiféle jogalapot teremteni az orosz eszközök elkobzásához, más szóval ellopásához".



Kijelentette, hogy az Európai Unióban fellelhető orosz kintlévőségek eltulajdonítása nem marad büntetlenül.



"Szigorúan fogunk reagálni minden olyan barátságtalan lépésre, amelynek célja megfosztani Oroszországot a szuverén eszközei feletti tulajdonjogától".



Kitérve arra, hogy a "kijevi propaganda gúnyolódással fogadta" Charlie Kirk amerikai konzervatív médiaszemélyiség meggyilkolását, Zaharova azt mondta: "a Nyugat azzal, hogy támogatja a kijevi rezsimet, kinevelt egy vérszomjas szörnyeteget". Arra reagálva, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újabb rendkívüli mozgósítást kezdeményezett hazájában, a szóvivő azt mondta: Zelenszkij "nyugati pénzből gyilkolja" Ukrajna állampolgárait.



Az európai parlamenti képviselők jelenlétét a szerbiai tüntetéseken "egy szuverén állam belügyeibe való durva beavatkozásként" és "utcai rezsimváltást" ösztönző kísérletként jellemezte.



Elutasította azokat a vádakat, amelyek szerint Oroszország beavatkozik a moldovai választásokba. Zaharova szerint éppen a Nyugat "tartja szó szerint halálos szorításban Moldovát, és az EU-ból végtelenül sok agitátor és propagandista látogat el Chisinauba".