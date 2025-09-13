Balesetveszély
Omlásveszély miatt online oktatás folyik Székelyudvarhely egyik iskolájában
A szakközépiskola vezetése már 2016-ban figyelmeztette az illetékeseket az épület veszélyes állapotára, azonban nem történt komoly beavatkozás.2025.09.13 06:00MTI
Omlásveszély miatt két hétig online oktatás folyik a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskolában. A székelyföldi város vezetése 650 diáknak a biztonságos elhelyezésére keres megoldást.
A Hargita megyei város szakközépiskolájában azután döntöttek az intézkedés mellett, hogy szakértői jelentés igazolta az iskolaépület veszélyességét.
Szakács-Pál István polgármester az Agerpres hírügynökségnek elmondta: hivatala a Hargita megyei tanfelügyelőséggel közösen úgy döntött, hogy a diákok két hétig online oktatásban vesznek részt, ez idő alatt próbálnak hosszú távra működési helyszínt találni.
Emlékeztetett a székelyföldi városban 2023 decemberében történt tragédiára, amelyben két diák életét vesztette, mert leomlott a Tamási Áron Gimnázium diákotthonának egyik fala.
Elmondta: a szakközépiskola vezetése már 2016-ban figyelmeztette az illetékeseket az önkormányzat tulajdonában lévő, 1892-ben emelt műemlék épület veszélyes állapotára, azonban nem történt komoly beavatkozás. Az évek során csak kisebb javításokat végeztek el rajta. Szeptember elején a szakemberek arról tájékoztatták, hogy nem lehet elkezdeni a tanévet az épületben - mondta Szakács-Pál István.
Most megoldást keresnek a diákok biztonságos elhelyezésére. A 650 diák 68 udvarhelyszéki településről ingázik a székelyudvarhelyi iskolába.
Az elöljáró szerint lehetséges megoldás, hogy a diákotthonban alakítanak ki tantermeket, ott 20 osztályt is el tudnának helyezni. Továbbá egy konténeriskola összeszerelésének lehetősége is felmerült öt-nyolc osztályteremmel.
A polgármester szerint a konténeriskola kialakításához Bukaresttől és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusától kértek segítséget, miután a polgármesteri hivatalnak nincs pénze erre.
Továbbá közölte, hogy az iskolát a földrengésveszélyes épületek felújítására kiírt program keretében szeretnék felújítani, amihez már elkészült a dokumentáció. A felújítás két-három évig is eltarthat.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 16:09 Ukrán elnök: a NATO képes reagálni orosz dróntámadásra anélkül, hogy belesodródjon a háborúba
- 12:04 Kreml: szünetelnek az orosz-ukrán tárgyalások
- 10:06 Az apja küldte be a rendőrségre Charlie Kirk gyilkosát, hogy adja fel magát
- 8:02 Dróncsapás érte Oroszország legnagyobb olajkikötőjét a Balti-tengeren
- 6:00 Omlásveszély miatt online oktatás folyik Székelyudvarhely egyik iskolájában
- 22:56 A belga külügyminisztérium bekérette a belgiumi orosz nagykövetet
- 20:54 Hollandia újabb oltási kampányt indít a koronavírus-járvány megelőzésére
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06