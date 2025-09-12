Ukrajnai háború
A belga külügyminisztérium bekérette a belgiumi orosz nagykövetet
Lengyelország, Svédország, Hollandia, Csehország, Románia, Belgium és Spanyolország is behívatta az elmúlt napokban Oroszország nagyköveteit vagy a diplomáciai képviseletek ügyvivőit.2025.09.12 22:56MTI
Bekérette Oroszország belgiumi ügyvivőjét és kinevezetett nagykövetét a belga külügyminisztérium a lengyel légtér orosz megsértése miatt - közölte a tárca közleményében, amelyet a VRT belga műsorszolgáltató ismertetett internetes oldalán pénteken.
A közlemény szerint Maxime Prévot külügyminiszter a csütörtök délutáni találkozón "a leghatározottabban elítélte" egy EU-tagállam légterének "szándékos megsértését".
A tárca az incidenst "agresszív és meggondolatlan cselekedetnek nevezte, amely új és súlyos eszkalációt jelent Oroszország részéről az EU és a NATO ellen. Közvetlenül veszélyezteti polgáraink biztonságát, a regionális stabilitást és a nemzetközi békét" - emelték ki.
A közlemény szerint Belgium azt követelte, hogy Oroszország azonnal hagyjon fel az EU- és a NATO-tagállamok légterének megsértésével, valamint "minden olyan katonai provokációval, mely növelheti a feszültséget Európában, és minden olyan intézkedéssel, amely táplálja a regionális instabilitást és aláássa a kollektív biztonságot".
Belgium teljes mértékben támogatja Lengyelországot és az ország keleti határának védelmére irányuló erőfeszítéseit - szögezték le. Megjegyezték, hogy a belga hadsereg katonái is segítettek a lengyel légtérbe belépő orosz drónok elleni műveletben.
