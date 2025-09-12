USA

Egy kirúgott tengerészkadét nyitott tüzet az Egyesült Államok Haditengerészeti Akadémiáján

A tengerészkadét behatolt a kollégium épületébe a Bancroft Hallba.

2025.09.12 18:52MTI
Egy elbocsátott tengerészkadét nyitott tüzet az Egyesült Államok Haditengerészeti Akadémiájának kollégiumában Annapolis-ban csütörtökön, a felsőoktatási intézmény teljes területét lezárták – közölte az akadémia illetékese.

Az akadémiától származó közlések szerint a volt hallgató többeket megsebesített, legkevesebb egy embert súlyos állapotban helikopterrel vittek kórházba. A helyszíni televíziós beszámolók szerint komoly hatósági készültség van az intézmény területén.

Szintén helyi források közölték, hogy a tengerészkadét behatolt a kollégium épületébe a Bancroft Hallba, és ott nyitott tüzet. További információk szerint a volt diák magát katonai rendőrnek mondva kopogtatott a lakószobák ajtaján.

Naweed Lemar, az intézményhez kapcsolódó támaszpont illetékese elmondta, hogy a helyi rendőrséggel közösen intézkednek az akadémia biztonságát fenyegető ügyben.

Az Egyesült Államok Haditengerészeti Akadémiája Maryland állam fővárosában, Annapolisban működik. Hatalmas központi kollégiumában 1600 kadét lakik, amivel a világ legnagyobb, diákok elszállásolására szolgáló épülete.

