USA

Egy kirúgott tengerészkadét nyitott tüzet az Egyesült Államok Haditengerészeti Akadémiáján

Egy elbocsátott tengerészkadét nyitott tüzet az Egyesült Államok Haditengerészeti Akadémiájának kollégiumában Annapolis-ban csütörtökön, a felsőoktatási intézmény teljes területét lezárták – közölte az akadémia illetékese.



Az akadémiától származó közlések szerint a volt hallgató többeket megsebesített, legkevesebb egy embert súlyos állapotban helikopterrel vittek kórházba. A helyszíni televíziós beszámolók szerint komoly hatósági készültség van az intézmény területén.



Szintén helyi források közölték, hogy a tengerészkadét behatolt a kollégium épületébe a Bancroft Hallba, és ott nyitott tüzet. További információk szerint a volt diák magát katonai rendőrnek mondva kopogtatott a lakószobák ajtaján.



Naweed Lemar, az intézményhez kapcsolódó támaszpont illetékese elmondta, hogy a helyi rendőrséggel közösen intézkednek az akadémia biztonságát fenyegető ügyben.



Az Egyesült Államok Haditengerészeti Akadémiája Maryland állam fővárosában, Annapolisban működik. Hatalmas központi kollégiumában 1600 kadét lakik, amivel a világ legnagyobb, diákok elszállásolására szolgáló épülete.