Gyilkosság
Őrizetbe vették Kirk feltételezett gyilkosát - Trump kivégeztetné
Trump a Charlie Kirk-gyilkosság gyanúsítottjának letartóztatásáról és a halálbüntetésről beszélt.2025.09.12 15:17ma.hu
Donald Trump amerikai elnök pénteken megerősítette, hogy őrizetbe vették a konzervatív aktivista, Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított férfit. Az államfő a Fox Newsnak adott interjúban egyértelműen jelezte: azt szeretné, ha az elkövető halálbüntetést kapna.
Az Egyesült Államok politikai közéletét megrázó eset után Trump hangsúlyozta, hogy a nyomozás még nem zárult le, és egyelőre nem tudni, a támadó egyedül cselekedett-e vagy valamilyen szervezett háttér részeként hajtotta végre tettét. Mint mondta, a hatóságok azért tudtak előrelépni, mert valaki a gyanúsítotthoz közel állók közül felismerte, és információt adott át a rendőrségnek. Trump szerint ilyen esetekben épp a bizalmi kör árulhatja el az elkövetőt, mivel olyan jeleket is észrevesznek, amelyeket mások nem.
Az elnök a jogi folyamatokra is kitért, sürgetve, hogy az amerikai igazságszolgáltatás ne húzza el évekig a pert. „Gyors tárgyalásokra van szükség. Kínában ez így működik: nem várnak hat évet” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a halálbüntetés elrettentő erővel bírhat az ilyen bűncselekményekkel szemben.
Charlie Kirk, a Trumphoz közel álló jobboldali szervezet, a Turning Point USA ügyvezetője, szerdán vesztette életét, miután egy előadása közben nyakon lőtték a Utah Valley University campusán. Az elnök a gyilkosságot „sötét pillanatnak” nevezte az ország életében, és azt ígérte, hogy minden felelőst elszámoltatnak. „Nem akartam látni a felvételeket. Nem így akarok emlékezni Charliera. De ami történt, az szörnyű” – tette hozzá.
September 12, 2025
