Donald Tusk: a lengyel belbiztonsági szolgálat őrizetbe vett egy fehérorosz ügynököt

Uladislau N. elfogása a lengyel, a cseh, a magyar, a román és a moldovai titkosszolgálatok "egy hosszú műveletének eredménye".

2025.09.11 18:48MTI
A lengyel belbiztonsági szolgálat (ABW) európai partnereivel együttműködve őrizetbe vett egy feltételezett fehérorosz ügynököt - jelentette be kedden Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-en.

A hétfőn történt őrizetbe vétel "a többi között a román és a cseh titkosszolgálatokkal folytatott együttműködés eredménye" - írta Tusk.

Emellett Lengyelországból kiutasítanak egy fehérorosz diplomatát, aki "támogatta a fehérorosz szolgálatoknak a lengyel állammal szembeni agresszív tevékenységét" - olvasható a kormányfő bejegyzésében.

Hétfőn a cseh biztonsági információs szolgálat (BIS) beszámolt a fehérorosz állambiztonsági szolgálat (KGB) egy kémhálózatának felszámolásáról.

A BIS közlése szerint a cseh titkosszolgálatok több európai állam, köztük Románia és Magyarország hatóságaival együttműködve jártak el az ügyben.

Tomasz Siemoniak, a lengyel titkosszolgálatokat felügyelő miniszter kedden az X-en kifejtette: az őrizetbe vett fehérorosz neve Uladislau N., és a lengyel ügyészség lengyel és magyar területen folytatott kémkedéssel gyanúsította meg őt. Az ügyészség Uladislau N. háromhónapos előzetes letartóztatását kezdeményezte a bíróságnál.

Uladislau N. elfogása a lengyel, a cseh, a magyar, a román és a moldovai titkosszolgálatok "egy hosszú műveletének eredménye" - írta Siemoniak. Hozzátette: a művelet "a fehérorosz titkosszolgálatok agresszív tevékenysége ellen irányult", de ennek keretében a fehérorosz szolgálatok közép- és kelet-európai országokbeli tevékenységének és érdekeltségének körét is meg tudták határozni.

