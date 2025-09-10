Charlie Kirk meghalt

Halálos merénylet érte Trump szövetségesét

Az Egyesült Államok egyik legismertebb jobboldali aktivistája, Charlie Kirk életét vesztette egy fegyveres támadás következtében Utah államban. A 31 éves politikai szereplő Donald Trump szoros szövetségeseként ismert, halálhírét maga az amerikai elnök közölte. 2025.09.10 20:10 ma.hu

A támadás Utah Valley University területén történt, ahol Kirk nyilvános beszédet tartott hallgatósága előtt. A helyszíni jelentések szerint nyakon lőtték, és sérülései olyan súlyosnak bizonyultak, hogy rövid időn belül életét vesztette. Trump közösségi oldalán közzétett üzenetében méltatta a fiatalon elhunyt aktivista munkásságát, kiemelve, hogy „senki sem értette jobban és nem szólította meg olyan szívvel az amerikai fiatalokat, mint ő”. Az elnök részvétét fejezte ki Kirk feleségének, Erikának és családjának.



A kezdeti rendőrségi jelentések arról szóltak, hogy egy gyanúsítottat őrizetbe vettek közvetlenül a lövöldözés után. Később azonban tisztázták, hogy az illetőnek nincs köze a merénylethez, és az elkövető szabadlábon van. A nyomozást most szövetségi és helyi hatóságok, köztük az FBI vezeti, de eddig sem az elkövető személyazonosságáról, sem a támadás indítékáról nem közöltek részleteket.



Charlie Kirk az amerikai konzervatív mozgalom egyik feltörekvő alakjának számított, a Turning Point USA nevű nonprofit szervezet ügyvezető igazgatójaként fiatalok tízezreit mozgósította a republikánus ügyek mellett. Halála sokként érte az amerikai közéletet, és újra rávilágít a politikai indíttatású erőszak súlyos problémájára az Egyesült Államokban.