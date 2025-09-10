Konfliktus
Drónincidens miatt éleződik az orosz-lengyel feszültség
Varsó szerint orosz katonai drónok többször megsértették Lengyelország légterét, Moszkva azonban tagadja a vádakat, és közölte: nem jelölt ki célpontokat a lengyel területen. A helyzet újabb diplomáciai konfliktust hozott a NATO keleti szárnyán, amely fokozhatja a térség biztonsági kockázatait.2025.09.10 15:48ma.hu
A lengyel védelmi minisztérium szerdán arról számolt be, hogy több, orosz eredetűnek azonosított pilóta nélküli repülőgép repült be az ország légterébe, közülük néhányat le is lőttek. Varsó szerint a légtérsértés komoly fenyegetést jelent, és megerősíti azt a képet, hogy Oroszország nem tartja tiszteletben a NATO-tagállamok szuverenitását. Az incidens nyomán felerősödtek a viták arról, hogy a szövetségnek milyen módon kellene reagálnia a hasonló kihívásokra, amelyek a fegyveres konfliktus közvetlen kiterjedésének veszélyét hordozzák.
Moszkva határozottan visszautasította a lengyel állításokat. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint a Nyugat-Ukrajna elleni éjszakai támadások során bevetett drónok hatótávolsága nem haladta meg a 700 kilométert, így nem volt lehetőségük átrepülni a lengyel határt. A tárca hangsúlyozta, hogy nem jelöltek ki célpontokat Lengyelország területén, ugyanakkor késznek mutatkozott a lengyel katonai vezetéssel folytatandó konzultációkra.
Az orosz hadsereg tájékoztatása szerint a támadások célpontjai nyugat-ukrajnai katonai ipari létesítmények voltak. Lvivben egy harckocsi- és egy repülőgépgyárat ért találat, míg Ivano-Frankivszk, Hmelnickij és Zsitomir régióiban más katonai termelő és javító üzemeket támadtak. Moszkva szerint ezek az üzemek hosszú hatótávú drónok, valamint páncélozott járművek és harci repülőgépek gyártásában és karbantartásában játszottak kulcsszerepet.
A lengyel–orosz vita a NATO számára is érzékeny kérdés, hiszen a szövetség biztonsági garanciái értelmében a tagállamok légterének megsértése közös reagálást válthat ki. Bár Moszkva igyekszik elkerülni annak látszatát, hogy közvetlenül provokálná Lengyelországot, Varsó állításai erősíthetik a térségben állomásozó NATO-erők további megerősítését. A helyzet egyben rávilágít arra is, hogy az ukrajnai háború közvetett hatásai fokozódó kockázatot jelentenek a szomszédos államok biztonságára, és újabb diplomáciai próbák elé állítják az európai biztonsági architektúrát.
