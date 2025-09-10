Háború

Donyeckben iskolát neveztek el a CIA igazgatóhelyettesének harcban elesett fiáról

Donyeckben iskolát neveztek el Michael Glossról, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) digitális innovációért felelős helyettes igazgatójának fiáról, aki az ukrajnai háborúban az orosz oldalon harcolva vesztette életét - közölte kedden a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.



A donyecki 115. számú szakiskola az amerikai Michael Gloss sorkatona és Ivan Kokovin őrmester nevét kapta, mindketten a "különleges hadműveletben" estek el Csasziv Jarnál. Emléktáblájuk felavatásán részt vett Szergej Kravcov orosz oktatásügyi miniszter, Gyenyisz Pusilin, Vlagyimir Jakusevnek, az orosz parlament felsőházi elnökének az első helyettese, valamint Mihail Tyeplinszkij, a légideszant-csapatok parancsnoka.



Kravcov azt hangoztatta a sajtónak, hogy Gloss és Kokovin igazi hős volt, aki Oroszországot és az egész világot védte a neonácizmustól.



Az ígérte, hogy teljeskörű tatarozása után a tanintézmény épületében múzeumot rendeznek be a két névadó emlékére. Pusilin arról beszélt, hogy az elesettek követendő példaképül szolgálnak majd a jövő nemzedékei számára.



Tyeplinszkij újságíróknak elmondta, hogy Gloss semmiben sem különbözött a többi deszantostól. Gloss és Kokovin a parancsnok szerint Casziv Jarnál esett el, amikor az általuk vezetett katonai konvoj az ukrán fegyveres erők tüze alá került.



Az amerikai CBS televíziós csatorna korábban jól értesült forrásokra hivatkozva azt állította, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az amerikai hivatali partnere különleges megbízottján, Steve Witkoffon keresztül Lenin-rendet juttatott el Juliane Gallinához, a CIA digitális innovációért felelős helyettes igazgatójához, akinek Gloss a fia volt. (A Lenin-rend 1930 és 1991 között létezett a Szovjetunióban.)