Könnygázt tartalmazó palackot találtak a Heathrow repülőtér közelében

Könnygázt tartalmazó palackot találtak kedden a rendőrök a londoni Heathrow repülőtérnél, amelynek 4-es terminálját előző nap részlegesen kiürítették és egy időre lezárták, miután többen rosszul lettek. Az ügyben egy férfit őrizetbe vettek. A rendőrség hangsúlyozta, hogy nem terrorcselekményként kezeli az esetet.



A terminálhoz a londoni tűzoltóság speciális egységei vonultak ki hétfő este, azzal a gyanúval, hogy veszélyes anyaggal kapcsolatos incidens történhetett.



A mentők húsz embert megvizsgáltak, egy személyt rosszullét miatt kórházba vittek, de a többieknél nem állapítottak meg egészségkárosodást.



A Scotland Yard az incidens után, hétfőn késő este azt jelentette, hogy nem találtak veszélyes anyagot a helyszínen, és a terminált újra megnyitották.



Keddi beszámolójában ugyanakkor a londoni rendőrség közölte, hogy a tűzoltósággal és a mentőkkel közösen azóta újból alaposan átkutatta a környéket, és találtak egy palackot, amely a vizsgálat eddigi adatai szerint valószínűleg könnygázt tartalmaz.



A Scotland Yard nyomozói a beszámoló szerint feltételezik, hogy ez az anyag okozhatta azt a reakciót, amelyről a terminálon tartózkodók előző nap beszámoltak.



A rendőrség megerősítette keddi ismertetésében, hogy "hozzávetőleg húszan" jelentkeztek a mentőknél irritációs tünetekkel, amelyeket a palackban lévő könnygáz okozhatott.

A Scotland Yard közölte, hogy az ügyben végzett sürgős vizsgálat eredményeként egy 57 éves férfit őrizetbe vettek tűzfegyver birtoklásának és a köznyugalom megsértésének gyanújával.



A tűzfegyverek engedély nélküli birtoklásáról szóló, 1968-ban kelt angol-walesi büntetőjogszabály a könnygázszórásra alkalmas eszközöket is a tűzfegyverek kategóriájába sorolja.



A Scotland Yard kedd esti tájékoztatása szerint a gyanúsított rendőrségi őrizetben van.



A közlemény hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a hatóságok nem terrorcselekményként kezelik az incidenst.