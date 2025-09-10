Spanyolország
Bírósági eljárás indul a spanyol legfőbb ügyész ellen titoksértés miatt
A legfőbb ügyész "a miniszterelnökségtől kapott utasításokat követve" szivárogtathatta ki az e-mailt.2025.09.10 14:27ma.hu
Spanyolországban példátlan módon bírósági eljárás indul a legfőbb ügyész ellen az igazságszolgáltatással összefüggő titok megsértése miatt - közölte a spanyol legfelsőbb bíróság.
Álvaro García Ortizt azzal vádolják, hogy kiszivárogtatott újságíróknak egy állampolgár személyes adataira vonatkozó, érzékeny információkat tartalmazó e-mailt, amelyre épp ezért a titoktartás kritériumai vonatkoznak.
A hivatkozott levét egy vádalku lehetőségéről szólt egy ügyész és az adócsalással gyanúsított Alberto González Amador ügyvédje között. A férfi élettársa Isabel Díaz Ayusónak, a madridi tartomány néppárti (PP) elnökének.
A legfőbb ügyész ellen még június ellen javasolt vádemelést a bíróság arra hivatkozva, hogy feltételezett tettével "aláásta az ügyészség presztízsét", és az "káros hatással lehet" az érintett személy védelemhez való jogára.
Ángel Hurtado bíró szerint a legfőbb ügyész "a miniszterelnökségtől kapott utasításokat követve" szivárogtathatta ki az e-mailt.
A legfelsőbb bíróság nem függesztette fel hivatalából a legfőbb ügyészt, de 150 ezer euró letét befizetésére kötelezte, hogy az fedezze az esetlegesen felmerülő pénzügyi költségeket.
A Spanyolország történetében példátlan peres eljárás egy-két hónapon belül indulhat meg.
Álvaro García Ortiz visszautasította az ellene felhozott vádakat, és az ügy kirobbanása óta ártatlanságát hangsúlyozza.
