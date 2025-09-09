Izraeli-palesztin
Izrael célzott légitámadást hajtott végre a Hamász vezetői ellen Dohában
Izrael hivatalos közlések szerint célzott légitámadást hajtott végre kedden a Hamász iszlamista terrorszervezet több vezetője ellen.2025.09.09 18:22MTI
Először a hadsereg és a belbiztonsági szolgálat (Sin Bet) jelentette ezt be, majd a miniszterelnöki hivatal megerősítette, hozzátéve hogy a támadás egy teljesen független izraeli művelet volt.
Médiajelentések szerint kedden délután robbanások hallatszottak Katar fővárosában, Dohában.
A feltételezett rakétabecsapódások egy olyan találkozó elején érték a Hamász Katarban tartózkodó vezetőit - Halíl al-Hajját, a Hamász politikai irodájának igazgatóhelyettesét, valamint Hálid Mesált, Muhammad Darvist, Rázi Hamadot és Ízzat ar-Risákot -, amelyen a cél Donald Trump amerikai elnök javaslatának megvitatása volt a gázai háború lezárásával kapcsolatban. A találkozón jelen volt Zaher Dzsabarin, a szervezet ciszjordániai vezetője is.
"A célba vett vezetők évek óta irányították a Hamász tevékenységét, közvetlen felelősséget viselnek a 2023. október 7-i mészárlásért és az Izrael ellen folytatott háború irányításáért" - állt a hadsereg és a Sin Bet közös közleményében.
"A támadás előtt lépéseket tettek a civil áldozatok számának minimalizálására, többek között precíziós fegyverek és kiegészítő hírszerzési információk alkalmazásával. Az IDF és a Sin Bet továbbra is elszánt a Hamász terrorszervezet felszámolásában" -tették hozzá.
