Háború

Az ukrán hírszerzés több mint száz külföldi alkatrészt azonosított orosz drónokban és rakétákban

Az ukrán katonai hírszerzés nyilvánosságra hozta kedden több mint száz olyan külföldi alkatrész adatait, amelyeket azonosítottak az Ukrajna ellen bevetett orosz drónokban és rakétákban. 2025.09.10 12:24 MTI

A vizsgált eszközök között szerepel a Sahíd típusú, Oroszországban Gerany-2 néven gyártott kamikaze drón, a többcélú Korszar drón, valamint a H-69 típusú manőverező robotrepülőgép. "Az ukrán lakosság elleni terror folytatására és fokozására Oroszország tovább modernizálja fő csapásmérő eszközeit, különösen a Gerany-2 (Sahíd-136) típusú drónokat. Egyes esetekben a modernizáció Irán részvételével történik. Rögzítettük például, hogy ezekbe a drónokba iráni gyártmányú termobárikus fegyveralkatrészt építettek" - áll a hírszerzés közleményében.



A hírszerzés beszámolt egy új, feltehetően iráni gyártású, MS-sorozatú Sahíd drónról, amelyben NVIDIA Jetson Orin miniszámítógépet használnak, amely pedig amerikai gyártmány. Ez a gép a mesterséges intelligenciát használja, és videófeldolgozásra specializált. A hírszerzés szerint Oroszország ugyanezeket a számítógépeket a V2U típusú csapásmérő drónban is alkalmazza. Emellett azt is megállapították, hogy az új Sahídokba az oroszok saját gyártmányú, kumulatív hatású robbanófejeket is szerelnek, amelyek alkalmasak megerősített fedezékek áttörésére. A hírszerzés magyarázata szerint mindkét esetben célérintkezéses gyújtószerkezetet használnak a robbanás kiváltásához. "Egyes drónokban olyan harci alkatrészeket azonosítottunk, amelyek fémgolyókat tartalmaznak, és képesek érintkezés nélküli robbanásra, amelyet optikai érzékelők, például lézeres távolságmérő jelei váltanak ki a célponttól meghatározott távolságban. Ebben az esetben a dél-afrikai LightWare cég SF20 típusú lézeres távolságmérőjét használták" - áll a közleményben.



Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország keddre virradó éjjel 84 csapásmérő drónt vetett be, a légvédelem ebből 60-at semlegesített, de 23 csapásmérő drón célba ért tíz helyszínen.



Ivan Fedorov, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az éjjel dróncsapás érte a régió székhelyét, Zaporizzsja városát is, aminek következtében tűz ütött ki egy családi házban, és megsebesült egy 66 éves nő.



A vezérkar kedd reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az utóbbi 24 órában a fronton 195 katonai összecsapás történt, a legádázabb harcok továbbra is Donyeck megyében, Pokrovszkij és a Novopavlivka térségében folynak. Az ukrán hadsereg keddi összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége meghaladja az 1 millió 90 ezret. Az ukrán erők hétfőn megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett egy orosz harckocsit, 32 tüzérségi rendszert és 226 drónt.