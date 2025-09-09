Fenyegetettség
Második világháborús bomba miatt evakuálni kellett Pozsony egyik városrészét
A fel nem robbant légibombára Pozsony egy különösen nagy forgalmú, sűrűn lakott részében leltek rá, a bevásárlóközponttal egybeépült központi autóbusz-pályaudvar közelében.2025.09.09 16:19MTI
Egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt kedden néhány órára evakuálni kellett egy városrészt Pozsony belvárosában, a robbanószerkezet hatástalanítása sikerrel járt - közölték a hatóságok.
A bombára Pozsony egyik újonnan épülő városrészében, a Landererová és a Culenová utca kereszteződésének közelében bukkantak egy építkezésen hétfőn este. A rendőrség helyszínre kivonuló tűzszerészei egy ötszáz fontos második világháborús légibombaként azonosították a robbanószerkezetet - jelentette hatósági információk alapján a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.
A hatóságok biztonsági megfontolásokból a bomba hatástalanításának idejére kedd reggeli hatállyal elrendelték az arra vezető forgalom leállítását és a környék lakosságának teljes evakuálását, ami több ezer embert érintett. A fel nem robbant légibombára Pozsony egy különösen nagy forgalmú, sűrűn lakott részében leltek rá, a bevásárlóközponttal egybeépült központi autóbusz-pályaudvar közelében. A biztonsági intézkedések miatt a tömegközlekedés járatait is elterelték, valamint a közelben lévő Apollo hidat is lezárták. A rendőrség közlése szerint a sikerrel járt hatástalanítási munkálatok délelőtt tizenegy óra tájban értek véget, és újraindulhatott a forgalom.
A második világháború során Pozsony 1944 nyarán és őszén szenvedte el a legerőteljesebb légitámadásokat. Ezek közül a legnagyobbnak az amerikai légierő által 1944. június 16-án végrehajtott támadást tartják, amelynek elsődleges célpontja az Apollo olajfinomító volt, amely néhány utcányira helyezkedett el onnét, ahol most a fel nem robbant légibombát megtalálták. A több mint másfél száz B-24 Liberator bombázó által végrehajtott légitámadásban az amerikaiak csaknem 400 tonna bombát dobtak a városra, a bombázás során megsemmisült az olajfinomító, egy vasúti híd és számos más épület is. A bombázásnak több mint hétszáz halálos áldozata volt, jelentős részben a polgári lakosság köréből. Pozsonyt az előrenyomuló Vörös Hadsereg 1945. április 4-én foglalta el, két napig tartó harcokat követően.
