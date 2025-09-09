Légiközlekedés
Kiürítették a londoni Heathrow repülőtér egyik terminálját veszélyes anyag miatt
Tömeghisztéria jellegű esemény történhetett a 4-es terminálon.2025.09.09 07:18MTI
Kiürítették és egy időre részlegesen lezárták hétfő este a londoni Heathrow repülőtér 4-es terminálját. A londoni tűzoltóság első tájékoztatása szerint veszélyes anyaggal kapcsolatos incidens történhetett, de a Scotland Yard késő este azt jelentette, hogy nem találtak ilyen anyagot a helyszínen, és a terminált újra megnyitották.
A mentők húsz embert megvizsgáltak, egy személyt rosszullét miatt kórházba vittek, de a többieknél nem állapítottak meg egészségkárosodást.
A London nyugati határában fekvő Heathrow - a legforgalmasabb brit repülőtér - szóvivője hétfő este közölte, hogy a 4-es terminál utasfelvételi részlegét zárták le és ürítették ki arra az időre, amíg a sürgősségi szolgálatok vizsgálják az incidens mibenlétét.
A szóvivő kérte, hogy az utasok ne menjenek ki az érintett terminálra.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a repülőtér összes többi terminálja zavartalanul működik.
A tűzoltóság tájékoztatása szerint speciális egységek vonultak ki a helyszín megvizsgálására, és terminál egy részét elővigyázatossági megfontolásokból ürítették ki.
A tűzoltók ugyanakkor hétfőn késő este azt közölték, hogy egységeik levonultak a helyszínről, bár az incidens körülményeinek kivizsgálása még folyamatban van.
A londoni rendőrség szóvivője úgy fogalmazott hétfő esti tájékoztatásában, hogy "nyomát sem lelték" semmiféle káros anyagnak a Heathrow érintett terminálján.
A Scotland Yard egy név nélkül nyilatkozó illetékese a BBC közszolgálati médiatársaságnak azt mondta, hogy "tömeghisztéria jellegű esemény" történhetett a 4-es terminálon.
