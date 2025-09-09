Franciaország

Megbukott a francia kormány a bizalmi szavazáson

Emmanuel Macron francia elnök tudomásul veszi a miniszterelnök lemondását.

2025.09.09 14:02MTI
Megbukott Francois Bayrou francia miniszterelnök kormánya a hétfői bizalmi szavazáson.

A francia Nemzetgyűlésben mindössze 194 képviselő szavazott bizalmat a kormányfőnek 364 szavazat ellenében.

A 74 éves Bayrou a voksolás nyomán várhatóan kedden nyújtja be kabinetje lemondását.

A december óta hivatalban lévő Bayrou augusztus végén jelentette be, hogy bizalmi szavazást kezdeményez szeptember 8-án a kormány adósságcsökkentő tervének végrehajtásához és a 2026-ra meghatározandó költségvetési irányvonal támogatásához, amely csaknem 44 milliárd eurós megtakarítást irányoz elő.

Az adósságcsökkentés részét képezte két munkaszüneti nap eltörlése is, ami széleskörű elutasítást váltott ki a francia társadalomban.

Az Elysée-palota közölte, hogy Emmanuel Macron francia elnök tudomásul veszi a miniszterelnök lemondását, és "a napokban" új kormányfőt fog kinevezni.

