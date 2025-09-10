Diplomácia
Kiutasítottak egy fehérorosz diplomatát Csehországból
A cseh titkosszolgálatok a román és a magyar partnerekkel együttműködve számolták fel a fehérorosz KGB által kiépített kémhálózatot.2025.09.10 06:12MTI
Csehország nemkívánatos személynek minősített és kiutasított az országból egy fehérorosz diplomatát - közölte a prágai külügyminisztérium.
A prágai külügyi tárca szerint a cseh civil elhárításnak, a Biztonsági Információs Szolgálatnak (BIS) néhány további európai partnerével együttműködve sikerült felszámolnia egy fehérorosz kémhálózatot. A közlemény szerint a kiutasított fehérorosz diplomata is ennek a titkosszolgálatnak dolgozott és ezért 72 órán belül el kell hagynia Csehországot.
"Ez az eset is mutatja, nem szabad hagyni, hogy a schengeni térséget ellenséges tevékenységre használják fel. A diplomata kiváltságokkal fedett ügynököknek nem szabad megengedni, hogy egész Európában tevékenykedjenek. Továbbra is szorgalmazni fogom, hogy európai szinten korlátozások lépjenek életbe, elsősorban az orosz diplomaták ellen" - nyilatkozta Jan Lipavsky cseh külügyminiszter a CTK hírügynökségnek.
A BIS közlése szerint a cseh titkosszolgálatok a román és a magyar partnerekkel együttműködve számolták fel a fehérorosz KGB által kiépített kémhálózatot.
"Ez az újabb eset azt bizonyítja, hogy a mai biztonsági helyzetben a nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú. Másfelől ez jó válasz azoknak is, akik azt hangoztatják, hogy a biztonsági szolgálatok együttműködése állítólag nem működik" - írja Michal Koudelka, a BIS igazgatója a szervezet honlapján.
A fehérorosz kémszervezet elleni fellépést az Eurojust, az Európai Uniónak a bűnügyekben való nemzetközi igazságszolgáltatási együttműködést összehangoló, hágai székhelyű ügynöksége felügyelte.
Az Eurojust a CTK által idézett közleményében bejelentette, hogy az üggyel kapcsolatban Romániában ma őrizetbe vették a moldovai biztonsági szolgálat volt vezetőjének helyettesét, akit azzal gyanúsítanak, hogy tavaly Budapesten állítólag találkozott a fehérorosz titkosszolgálat ügynökeivel és olyan információkat adott át nekik, amelyek veszélyeztették Románia nemzetbiztonságát.
Hazaárulással gyanúsítanak egy moldovai titkosszolgálati tisztet, a 47 éves férfit hétfőn előállították a román hatóságok - számolt be hétfőn a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) tájékoztatása alapján az Agerpres hírügynökség.
A DIICOT közleményében azt írta, hazaárulás gyanújával nyomoznak a Moldovai Köztársaság Hírszerző és Biztonsági Szolgálatának (SIS) egyik 47 éves titkosszolgálati tisztje ellen. A korábban vezető beosztásban is lévő férfit azzal gyanúsítják, hogy 2024-től kezdődően mostanáig államtitkokat adott át a fehérorosz állambiztonsági szolgálatnak (KGB).
A nyomozók azt állítják, hogy a férfi 2024-ben és 2025-ben Budapesten találkozott a fehérorosz hírszerzés képviselőivel, akiktől a gyanú szerint utasításokat és pénzt kapott. A tiszt ezért cserébe államtitkokat szolgáltatott ki megbízóinak, és ezáltal veszélyeztette Románia nemzetbiztonságát - közölte a DIICOT.
