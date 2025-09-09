EU

Az Európai Unió elítélte a jeruzsálemi terrortámadást

Az Európai Bizottság szóvivője elítélte hétfőn a Jeruzsálemben elkövetett terrortámadást, amelyben öt ember életét vesztette és több mint tízen megsebesültek. Az incidens során két palesztin fegyveres nyitott tüzet egy autóbuszmegállóra és két, forgalmi dugóban várakozó buszra.



"Elítéljük ezt a támadást, ahogy minden emberélet elvesztését elítéljük. Ennek most azonnal véget kell vetni, felszólítunk a feszültségek csökkentésére. A tűzszünet elengedhetetlen. A civilek - palesztinok és izraeliek - túl régóta és túl sokat szenvedtek. Itt az ideje megtörni az erőszakspirált" - mondta Anouar El Anouni, az EU külügyi szolgálatának szóvivője.



A brüsszeli testület hétfői sajtótájékoztatóján Eva Hrncirova szóvivő arról beszélt, hogy az EU nem bátorítja a Gázába tartó segélyflottákat, amelyek humanitárius szállítmányokat és palesztinpárti aktivistákat visznek a háború sújtotta területre. "Nem bátorítjuk ezeket a flottillákat, mert alapvetően eszkalálhatják a helyzetet, és a résztvevőket is veszélynek teszik ki" - jelentette ki.



Hozzátette, hogy az EU a humanitárius segély eljuttatásának legjobb módját a helyszínen működő partnerszervezeteken keresztül látja biztosítottnak, és nyitva tartja a kommunikációs csatornákat az izraeli hatóságokkal.



Egy mintegy húsz hajóból álló flottilla múlt héten indult Barcelonából, és várhatóan szeptember közepén érkezik meg Gázához. Izrael korábban júniusban és júliusban is megakadályozta, hogy aktivisták segélyt juttassanak be hajóval a palesztin területre.