Demonstráció

Több ezer pedagógus tüntetett Bukarestben a megszorító intézkedések ellen

A tiltakozók a kormány lemondását követelték. A megmozdulást az oktatási szakszervezetek szervezték.



"Nem magasabb fizetésekért vonulunk az utcára, hanem azért, hogy jobb körülmények legyenek az oktatásban" - idézte az Agerpres hírügynökség a Szabad Oktatási Szakszervezetek Szövetsége, a Spiru Haret Oktatási Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Szakszervezeti Szövetség vasárnapi közleményét. Az érdekvédelmi szervezetek szerint a romániai oktatás alulfinanszírozott, ezért nincs helyük megszorító intézkedéseknek.



A bukaresti megmozdulással országszerte szolidaritást tanúsítottak iskolák, köztük magyar tannyelvű intézmények, amelyek ma nem tartottak ünnepélyes tanévnyitót.



A költségvetési hiány csökkentését célzó intézkedések részeként a Bolojan-kabinet a 2025-2026-os tanávtől 10 százalékkal emelte a pedagógusok kötelező átlagos heti óraszámát, csökkentette az ösztöndíjakra fordítható összeget és növelte a kötelező osztálylétszámot.



Az oktatási szakszervezetek képviselőit még hétfőn fogadja Nicusor Dan államfő.