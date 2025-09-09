Demonstráció

Több ezer pedagógus tüntetett Bukarestben a megszorító intézkedések ellen

Több ezer pedagógus tüntetett hétfőn Bukarestben a kormánynak a közoktatást érintő megszorító intézkedései ellen.

2025.09.09 08:00MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

A tiltakozók a kormány lemondását követelték. A megmozdulást az oktatási szakszervezetek szervezték.

"Nem magasabb fizetésekért vonulunk az utcára, hanem azért, hogy jobb körülmények legyenek az oktatásban" - idézte az Agerpres hírügynökség a Szabad Oktatási Szakszervezetek Szövetsége, a Spiru Haret Oktatási Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Szakszervezeti Szövetség vasárnapi közleményét. Az érdekvédelmi szervezetek szerint a romániai oktatás alulfinanszírozott, ezért nincs helyük megszorító intézkedéseknek.

A bukaresti megmozdulással országszerte szolidaritást tanúsítottak iskolák, köztük magyar tannyelvű intézmények, amelyek ma nem tartottak ünnepélyes tanévnyitót.

A költségvetési hiány csökkentését célzó intézkedések részeként a Bolojan-kabinet a 2025-2026-os tanávtől 10 százalékkal emelte a pedagógusok kötelező átlagos heti óraszámát, csökkentette az ösztöndíjakra fordítható összeget és növelte a kötelező osztálylétszámot.

Az oktatási szakszervezetek képviselőit még hétfőn fogadja Nicusor Dan államfő.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.