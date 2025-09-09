Demonstráció
Több ezer pedagógus tüntetett Bukarestben a megszorító intézkedések ellen
Több ezer pedagógus tüntetett hétfőn Bukarestben a kormánynak a közoktatást érintő megszorító intézkedései ellen.2025.09.09 08:00MTI
A tiltakozók a kormány lemondását követelték. A megmozdulást az oktatási szakszervezetek szervezték.
"Nem magasabb fizetésekért vonulunk az utcára, hanem azért, hogy jobb körülmények legyenek az oktatásban" - idézte az Agerpres hírügynökség a Szabad Oktatási Szakszervezetek Szövetsége, a Spiru Haret Oktatási Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Szakszervezeti Szövetség vasárnapi közleményét. Az érdekvédelmi szervezetek szerint a romániai oktatás alulfinanszírozott, ezért nincs helyük megszorító intézkedéseknek.
A bukaresti megmozdulással országszerte szolidaritást tanúsítottak iskolák, köztük magyar tannyelvű intézmények, amelyek ma nem tartottak ünnepélyes tanévnyitót.
A költségvetési hiány csökkentését célzó intézkedések részeként a Bolojan-kabinet a 2025-2026-os tanávtől 10 százalékkal emelte a pedagógusok kötelező átlagos heti óraszámát, csökkentette az ösztöndíjakra fordítható összeget és növelte a kötelező osztálylétszámot.
Az oktatási szakszervezetek képviselőit még hétfőn fogadja Nicusor Dan államfő.
