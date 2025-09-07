Diplomácia

Trump csökkenti az Oroszországgal határos NATO-országok katonai támogatását

Az Egyesült Államok fokozatosan leállítja a NATO keleti tagállamainak katonai támogatását, hogy szövetségeseit saját védelmi kiadásaik növelésére ösztönözze – írta a Financial Times. A döntés Donald Trump amerikai elnök „America First” doktrínájába illeszkedik, és komoly aggodalmat keltett a közép- és kelet-európai országok körében, amelyek Oroszország közelsége miatt különösen érzékenyek a biztonsági garanciák csökkenésére.



Pentagon-tisztviselők a múlt héten tájékoztatták nyugat-európai diplomatákat arról, hogy Washington többé nem finanszírozza a NATO keleti szárnyán fekvő államok hadseregeinek kiképzésére és felszerelésére szolgáló programokat. Bár a források felhasználását még a Kongresszusnak kellene jóváhagynia, a Fehér Ház már nem kért újabb keretet, így a jelenleg rendelkezésre álló pénzek is legkésőbb jövő szeptemberben kifutnak.



Az amerikai döntés sokkolta az európai fővárosokat, ahol kétségek merültek fel, hogy a kieső támogatást saját költségvetési forrásokból pótolni tudják-e. Az FT-nek nyilatkozó diplomaták szerint a lépés „sok bizonytalanságot és aggodalmat” keltett, különösen egy olyan időszakban, amikor az EU-tagállamok saját védelmi kiadásaikat már amúgy is jelentősen növelik. Trump nyomására a NATO európai tagjai korábban vállalták, hogy védelmi büdzséjüket GDP-jük 5 százalékára emelik – ami drámai emelkedésnek számít a hidegháború óta.



A háttérben Oroszország és a Nyugat közötti éleződő retorikai és katonai feszültségek állnak. Moszkva régóta biztonsági fenyegetésként tekint a NATO keleti terjeszkedésére és a katonai erőforrások határai menti növelésére. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a nyáron arra figyelmeztetett, hogy a nyugati országok „valódi háborúra készítik fel Európát Oroszország ellen”, amely túlmutat a hibrid konfliktuson.



Washington lépése azonban újabb repedést jelez a transzatlanti szövetségben. Miközben az EU országai retorikailag kitartanak az egységes fellépés mellett, a katonai finanszírozás kérdése megmutatja, mennyire függnek még mindig az amerikai biztonsági garanciáktól. Ha a támogatások megszűnnek, a kontinens keleti felének államai nagyobb kényszer alatt találják magukat, hogy saját erőforrásaikra támaszkodjanak, miközben a biztonsági helyzet továbbra is törékeny.